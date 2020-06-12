Son dakika: THY duyurdu: 19 Haziran'dan itibaren ABD ve Uzak Doğu uçuşlarına yeniden başlıyor
Son dakika haberine göre THY'nin internet sitesinden yayımladığı güncel uçuş planına göre Uzak Doğu uçuşları 19 Haziran haftasıyla birlikte başlıyor. Buna göre Çin'in Şanghay kentine 19 Haziran'dan itibaren haftada bir uçuş yapılacak.
Türk Hava Yolları, yurt dışı uçuşlara yönelik güncel uçuş planını revize etti. Şirketin resmi internet sitesindeki bilgiye göre Uzak Doğu uçuşları da başlıyor.
THY'nin şubat ayında koronavirüs salgını nedeniyle durduğu salgının ilk merkez üssü olan Çin seferleri de 19 Haziran itibarıyla start alacak.
İlk uçuş Şanghay kentine 19 Haziran 2020'den itibaren haftada 1 gün yapılacak. Hong Kong ve Güney Kore'nin başkenti Seul'e ise 24 Haziran haftasıyla birlikte haftada 2 uçuş yapılacak
THY GENEL MÜDÜRÜ DUYURDU
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin sitesinden duyuruların yapılacağını belirterek kararı duyurdu, Ekşi, "Gökyüzünü özledik. Yurt içinden sonra sıra şimdi yurt dışında!" ifadelerini kullandı.
THY'nin ilan ettiği uçuş planına göre, 12 Haziran itibarıyla sefer yapılacak yerler ve sefer sıklıkları şöyle:
Chicago | 19 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş
Washington DC | 19 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş
Los Angeles | 24 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş
Miami | 22 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş
Belgrad | 21 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş
Düsseldorf | 11 Haziran 2020'den itibaren her gün
Frankfurt | 11 Haziran 2020'den itibaren her gün
Münih | 11 Haziran 2020'den itibaren her gün
Hamburg | 12 Haziran 2020'den itibaren haftada 5 uçuş
Stuttgart | 12 Haziran 2020'den itibaren haftada 5 uçuş
Berlin | 11 Haziran 2020'den itibaren her gün
Lyon | 17 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş
Paris | 15 Haziran 2020'den itibaren haftada 5 uçuş
Viyana | 16 Haziran 2020'den itibaren her gün
Zürih | 14 Haziran 2020'den itibaren haftada 5 uçuş
Basel | 14 Haziran 2020'den itibaren haftada 4 uçuş
Brüksel | 15 Haziran 2020'den itibaren haftada 4 uçuş
Amsterdam | 11 Haziran 2020'den itibaren her gün
Üsküp | 21 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş
Saraybosna | 21 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş
Dublin | 24 Haziran 2020'den itibaren haftada 2 uçuş
Londra Heathrow | 11 Haziran 2020'den itibaren her gün
Kopenhag | 15 Haziran 2020'den itibaren haftada 4 uçuş
Stockholm | 17 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuşlar
Duşanbe | 18 Haziran 2020'den itibaren haftada 2 uçuş
Minsk | 17 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş
Bişkek | 16 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş
Almata | 21 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş
Doha | 12 Haziran 2020'den itibaren haftada 2 uçuş
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