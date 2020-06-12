12 Haziran 2020, Cuma
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Son dakika: THY duyurdu: 19 Haziran'dan itibaren ABD ve Uzak Doğu uçuşlarına yeniden başlıyor

Son dakika haberine göre 'nin sitesinden yayımladığı güncel uçuş planına göre uçuşları haftasıyla birlikte başlıyor. Buna göre 'in Şanghay kentine 19 Haziran'dan itibaren haftada bir uçuş yapılacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.06.2020 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020
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THY DUYURDU: 19 HAZİRAN'DA YENİDEN BAŞLIYOR

Türk Hava Yolları, yurt dışı uçuşlara yönelik güncel uçuş planını revize etti. Şirketin resmi sitesindeki bilgiye göre uçuşları da başlıyor.

'nin şubat ayında koronavirüs salgını nedeniyle durduğu salgının ilk merkez üssü olan seferleri de itibarıyla start alacak.

İlk uçuş Şanghay kentine 19 Haziran 2020'den itibaren haftada 1 gün yapılacak. ve 'nin başkenti Seul'e ise haftasıyla birlikte haftada 2 uçuş yapılacak

THY GENEL MÜDÜRÜ DUYURDU
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin sitesinden duyuruların yapılacağını belirterek kararı duyurdu, Ekşi, "Gökyüzünü özledik. Yurt içinden sonra sıra şimdi yurt dışında!" ifadelerini kullandı.

THY'nin ilan ettiği uçuş planına göre, 12 Haziran itibarıyla sefer yapılacak yerler ve sefer sıklıkları şöyle:

Chicago | 19 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş
Washington DC | 19 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş
| 24 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş
Miami | 22 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş

Belgrad | 2020'den itibaren haftada 3 uçuş
Düsseldorf | 2020'den itibaren her gün
Frankfurt | 11 Haziran 2020'den itibaren her gün
Münih | 11 Haziran 2020'den itibaren her gün
Hamburg | 2020'den itibaren haftada 5 uçuş
Stuttgart | 12 Haziran 2020'den itibaren haftada 5 uçuş
Berlin | 11 Haziran 2020'den itibaren her gün
| 2020'den itibaren haftada 3 uçuş
Paris | 2020'den itibaren haftada 5 uçuş
Viyana | 2020'den itibaren her gün
Zürih | 2020'den itibaren haftada 5 uçuş
Basel | 14 Haziran 2020'den itibaren haftada 4 uçuş
Brüksel | 15 Haziran 2020'den itibaren haftada 4 uçuş
Amsterdam | 11 Haziran 2020'den itibaren her gün
Üsküp | 21 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş
Saraybosna | 21 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş


Dublin | 24 Haziran 2020'den itibaren haftada 2 uçuş
Londra Heathrow | 11 Haziran 2020'den itibaren her gün
Kopenhag | 15 Haziran 2020'den itibaren haftada 4 uçuş
Stockholm | 17 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuşlar

Duşanbe | 18 Haziran 2020'den itibaren haftada 2 uçuş
Minsk | 17 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş
Bişkek | 16 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş
Almata | 21 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş
Doha | 12 Haziran 2020'den itibaren haftada 2 uçuş

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