THY EUROCONTROL bölgesindeki en büyük operatör oldu

Türk Hava Yolları 1 Haziran tarihinde iç hat uçuşlarına başladı. THY, normalleşme sürecinde kademeli olarak yeniden başlatılan 359 iç hat seferi ile dünya uluslararası operasyonlarla EUROCONTROL bölgesindeki en büyük operatör oldu.

SAĞLIK DENETÇİLERİ UÇUŞ BOYUNCA HİZMET VERİYOR

Seyahat kısıtlamasının kalkması ile Türk Hava Yolları (THY) 1 Haziran'dan itibaren yeniden yolcularına hizmet vermeye başladı. Havacılık sektörünün göz bebeği THY, korona önlemleri ile hijyen şartlarını üst seviyeye çıkardı. Her uçakta sağlık denetçileri gibi çalışan hijyen uzmanı kabin memurları görev yapıyor. Hijyen uzmanı kabin memur uçuş boyunca yolcuların maske kullanımını takip ediyor. THY uçakları her uçuş öncesi ise dezenfekte ediliyor.

YURT DIŞI UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türk Hava Yolları 18 Haziran itibarıyla Avrupa'daki 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya direk uçmaya başlayacaklarını duyurmuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 10 Haziran'dan itibaren kademeli olarak 40 ülkeye uçak seferlerini başlatmayı planladıklarını açıkladı.