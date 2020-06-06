THY EUROCONTROL bölgesindeki en büyük operatör oldu
THY, normalleşme sürecinde kademeli olarak yeniden başlatılan 359 iç hat seferi ile dünya uluslararası operasyonlarla EUROCONTROL bölgesindeki en büyük operatör oldu.
Türk Hava Yolları 1 Haziran tarihinde iç hat uçuşlarına başladı. THY, normalleşme sürecinde kademeli olarak yeniden başlatılan 359 iç hat seferi ile dünya uluslararası operasyonlarla EUROCONTROL bölgesindeki en büyük operatör oldu.
SAĞLIK DENETÇİLERİ UÇUŞ BOYUNCA HİZMET VERİYOR
Seyahat kısıtlamasının kalkması ile Türk Hava Yolları (THY) 1 Haziran'dan itibaren yeniden yolcularına hizmet vermeye başladı. Havacılık sektörünün göz bebeği THY, korona önlemleri ile hijyen şartlarını üst seviyeye çıkardı. Her uçakta sağlık denetçileri gibi çalışan hijyen uzmanı kabin memurları görev yapıyor. Hijyen uzmanı kabin memur uçuş boyunca yolcuların maske kullanımını takip ediyor. THY uçakları her uçuş öncesi ise dezenfekte ediliyor.
YURT DIŞI UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Türk Hava Yolları 18 Haziran itibarıyla Avrupa'daki 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya direk uçmaya başlayacaklarını duyurmuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 10 Haziran'dan itibaren kademeli olarak 40 ülkeye uçak seferlerini başlatmayı planladıklarını açıkladı.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Albayrak'tan Borsa İstanbul açıklaması
- THY'den bilet değişikliği açıklaması!
- 15 yıl vadeli ev kredisi başvuru nasıl yapılır?
- 1000 TL pandemi yardımı nasıl alınır?
- 2. el araba fiyatları ne zaman düşer?
- Altın fiyatları ne olacak?
- Bakan Pakdemirli çiftçilere yapılan desteği açıkladı
- Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Emlak Konut'tan ikinci hamle!
- 'Fatih' limana yanaştı! Tarih belli oldu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Yaşlılar ne zaman dışarı çıkacak? 65 yaş sokağa çıkma izni ne zaman?
- 1000 TL yardım nasıl alınır? e-Devlet pandemi sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
- THY resmen açıkladı! Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Dış hat uçak seferleri ne zaman açılacak?
- Konut kredisi faiz oranı hesaplama: 2020 Ziraat, Halbank, Vakıfbank 15 yıl vadeli ev kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Son dakika: 2. el araba fiyatları ne zaman düşer? 2020 sıfır ve ikinci el taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Son dakika: Denize girmek yasak mı? İstanbul, Muğla'da denize girmek serbest mi? Plajlar açıldı mı?
- Son dakika: Mangal yasağı kalktı mı? Mangal yakmak yasak mı? Piknik yapmak serbest mi?
- A101'de hafta sonu indirimleri başladı! 6 Haziran 2020 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Gram altın için dikkat çeken yorum! 430 liraya çıkacak... 6 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?
- A101 6 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Haftanın Yıldızları ve Çok Al Az Öde kampanyaları belli oldu
- Son dakika: Mangal yasağı ne zaman kalkacak? Piknik yapmak serbest mi?
- Altın fiyatları ne olacak? Düşüş sürüyor... 5 Mayıs gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu?