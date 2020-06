THY duyurdu: 19 Haziran'dan itibaren ABD ve Uzak Doğu uçuşlarına yeniden başlıyor

THY'nin internet sitesinden yayımladığı güncel uçuş planına göre Uzak Doğu uçuşları 19 Haziran haftasıyla birlikte başlıyor. Buna göre Çin'in Şanghay kentine 19 Haziran'dan itibaren haftada bir uçuş yapılacak.

Türk Hava Yolları, yurt dışı uçuşlara yönelik güncel uçuş planını revize etti. Şirketin resmi internet sitesindeki bilgiye göre Uzak Doğu uçuşları da başlıyor.

THY'nin şubat ayında koronavirüs salgını nedeniyle durduğu salgının ilk merkez üssü olan Çin seferleri de 19 Haziran itibarıyla start alacak.

İlk uçuş Şanghay kentine 19 Haziran 2020'den itibaren haftada 1 gün yapılacak. Hong Kong ve Güney Kore'nin başkenti Seul'e ise 24 Haziran haftasıyla birlikte haftada 2 uçuş yapılacak

THY GENEL MÜDÜRÜ DUYURDU

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin sitesinden duyuruların yapılacağını belirterek kararı duyurdu, Ekşi, "Gökyüzünü özledik. Yurt içinden sonra sıra şimdi yurt dışında!" ifadelerini kullandı.

THY'nin ilan ettiği uçuş planına göre, 12 Haziran itibarıyla sefer yapılacak yerler ve sefer sıklıkları şöyle:

Chicago | 19 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş

Washington DC | 19 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş

Los Angeles | 24 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş

Miami | 22 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş

Belgrad | 21 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş

Düsseldorf | 11 Haziran 2020'den itibaren her gün

Frankfurt | 11 Haziran 2020'den itibaren her gün

Münih | 11 Haziran 2020'den itibaren her gün

Hamburg | 12 Haziran 2020'den itibaren haftada 5 uçuş

Stuttgart | 12 Haziran 2020'den itibaren haftada 5 uçuş

Berlin | 11 Haziran 2020'den itibaren her gün

Lyon | 17 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş

Paris | 15 Haziran 2020'den itibaren haftada 5 uçuş

Viyana | 16 Haziran 2020'den itibaren her gün

Zürih | 14 Haziran 2020'den itibaren haftada 5 uçuş

Basel | 14 Haziran 2020'den itibaren haftada 4 uçuş

Brüksel | 15 Haziran 2020'den itibaren haftada 4 uçuş

Amsterdam | 11 Haziran 2020'den itibaren her gün

Üsküp | 21 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş

Saraybosna | 21 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş



Dublin | 24 Haziran 2020'den itibaren haftada 2 uçuş

Londra Heathrow | 11 Haziran 2020'den itibaren her gün

Kopenhag | 15 Haziran 2020'den itibaren haftada 4 uçuş

Stockholm | 17 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuşlar

Duşanbe | 18 Haziran 2020'den itibaren haftada 2 uçuş

Minsk | 17 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş

Bişkek | 16 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş

Almata | 21 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş

Doha | 12 Haziran 2020'den itibaren haftada 2 uçuş