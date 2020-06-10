10 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: THY Genel Müdürü Ekşi AnadoluJet'in yurt dışı uçuşlarının 11 Haziran'da başlayacağını duyurdu

Son dakika: THY Genel Müdürü Ekşi AnadoluJet'in yurt dışı uçuşlarının 11 Haziran'da başlayacağını duyurdu

Son dakika haberine göre Türk Hava Yolları () Genel Müdürü Ekşi, sosyal medya hesabı Twitter'dan 'in  uçuşlarının 'dan itibaren başlayacağını açıkladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.06.2020 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020
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YURT DIŞI UÇUŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Koronavirüs salgını sebebiyle dünya genelinde alınan koruyucu tedbirler kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamalarının esnetilmesiyle uçuşlar başlıyor. Genel Müdürü Ekşi twitter hesabından 'in yurt dışı uçuşlarının 'dan itibaren başlayacağını duyurdu.

sitesinde yer alan bilgilere göre Anadolujet yarın (11 Haziran) 'ndan Amsterdam, Düsseldorf, Frankfurt, , Münih ve 'ya, Esenboğa'dan da Berlin'e sefer yapacak.


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