Türkiye'nin en değerli markası THY

Marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance 'ın araştırmasına göre, bu yıl 1 milyar 975 milyon dolarlık marka değeriyle Türk Hava Yolları unvanını aldı.

Araştırmada ikinci sırayı marka değeri 1 milyar 616 milyon dolar olan Ziraat Bankası, üçüncü sırayı 1 milyar 538 milyon dolarla Garanti Bankası aldı.

100 MARKANIN DEĞERİ % 24 ARTTI

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, "Türkiye'nin en değerli 100 markasının toplam değeri bu yıl geçen yıla göre göre yüzde 24 artarak 24,6 milyar dolara ulaştı" dedi.