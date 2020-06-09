Türkiye'nin en değerli markası THY
Marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın araştırmasına göre, bu yıl 1 milyar 975 milyon dolarlık marka değeriyle Türk Hava Yolları "Türkiye'nin en değerli markası" oldu.
Marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın araştırmasına göre, bu yıl 1 milyar 975 milyon dolarlık marka değeriyle Türk Hava Yolları "Türkiye'nin en değerli markası" unvanını aldı.
İKİNCİ ZİRAAT BANKASI
İKİNCİ ZİRAAT BANKASI
Araştırmada ikinci sırayı marka değeri 1 milyar 616 milyon dolar olan Ziraat Bankası, üçüncü sırayı 1 milyar 538 milyon dolarla Garanti Bankası aldı.
100 MARKANIN DEĞERİ % 24 ARTTI
Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, "Türkiye'nin en değerli 100 markasının toplam değeri bu yıl geçen yıla göre göre yüzde 24 artarak 24,6 milyar dolara ulaştı" dedi.
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