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Türkiye'nin en değerli markası THY

Marka değerlendirme kuruluşu 'ın araştırmasına göre, bu yıl 1 milyar 975 milyon dolarlık marka değeriyle "Türkiye'nin en değerli markası" oldu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.06.2020 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020
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TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİ MARKASI THY
Marka değerlendirme kuruluşu 'ın araştırmasına göre, bu yıl 1 milyar 975 milyon dolarlık marka değeriyle "Türkiye'nin en değerli markası" unvanını aldı.

İKİNCİ ZİRAAT BANKASI

Araştırmada ikinci sırayı marka değeri 1 milyar 616 milyon dolar olan Ziraat Bankası, üçüncü sırayı 1 milyar 538 milyon dolarla Garanti Bankası aldı.

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100 MARKANIN DEĞERİ % 24 ARTTI

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, "Türkiye'nin en değerli 100 markasının toplam değeri bu yıl geçen yıla göre göre yüzde 24 artarak 24,6 milyar dolara ulaştı" dedi.

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