Son dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu: Ödemeler bugün başlıyor

Bakan Pakdemirli, tarımsal destek ödemelerine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında 7 ilde, 37.493 üreticiye 755 milyon lira,

Besi desteği kapsamında 75 ilde, 66.638 yetiştiricimize 131 milyon lira olmak üzere; Toplamda 886 milyon lira destek ödemesi yapacağız.

Ödemeler, T.C. Kimlik numarası son hanesine göre yapılacak.

Buna göre;

0-2 olanlar 12 Haziran 2020 saat 18.00'den,

4-6 olanlar 19 Haziran 2020 saat 18.00'den,

8 olanlar 26 Haziran 2020 saat 18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatmış olacak.

Ödemelerin, çiftçilerimize ve yetiştiricilerimize hayırlı olmasını diliyorum."