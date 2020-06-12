12 Haziran 2020, Cuma
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Son dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu: Ödemeler bugün başlıyor

Son dakika haberi... ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, yağlı tohumlu bitkiler ve besi desteği kapsamında toplam 746 milyon 302 bin lira destek ödemesini, bugün saat 18.00 itibariyle üreticilerin hesaplarına aktarmaya başlayacaklarını açıkladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.06.2020 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020
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BAKAN PAKDEMİRLİ DUYURDU: ÖDEMELER BUGÜN BAŞLIYOR

Bakan Pakdemirli, tarımsal destek ödemelerine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında 7 ilde, 37.493 üreticiye 755 milyon lira,

Besi desteği kapsamında 75 ilde, 66.638 yetiştiricimize 131 milyon lira olmak üzere; Toplamda 886 milyon lira destek ödemesi yapacağız.

Ödemeler, T.C. Kimlik numarası son hanesine göre yapılacak.

Buna göre;

0-2 olanlar 12 Haziran 2020 saat 18.00'den,

4-6 olanlar 19 Haziran 2020 saat 18.00'den,

8 olanlar 26 Haziran 2020 saat 18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatmış olacak.

Ödemelerin, çiftçilerimize ve yetiştiricilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

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