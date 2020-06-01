Son dakika: Normalleşme sürecinin ilk uçuşu gerçekleştirildi! THY ilk seferini yaptı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan tedbirler sonrası başlatılan normalleşme sürecinin ilk uçuşu, THY tarafından yapılan İstanbul-Ankara seferiyle gerçekleştirildi.

Uçuş öncesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu'ya ve İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı'nın katılımıyla tören düzenlendi.

Tören sonrası THY satış noktasından biletini alan Karaismailoğlu, beraberindeki heyetle iç hatlarda salgın kapsamında alınan önlemleri yerinde inceledi. Tüm hazırlıkların ardından normalleşme sürecinin ilk seferi TK2150 sayılı İstanbul-Ankara uçuşuyla gerçekleştirildi.

Uçuşta gazetecilerle birlikte toplam 156 yolcu yer aldı.

59 GÜNLÜK ARANIN ARDINDAN İLK UÇUŞ

Alınan bilgiye göre, uluslararası havacılık otoriteleri ve Dünya Sağlık Örgütü iş birliğiyle yakından takip edilen süreçte uçuşlar 59 günlük aranın ardından kademeli olarak başladı.

Bugün itibarıyla İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon'a karşılıklı seferler gerçekleştirilecek. 5 şehirdeki 6 havalimanı ile başlayan uçuş ağına 3 Haziran'dan itibaren diğer şehirler de eklenecek.

İlk uçuş öncesinde kabin ekiplerine, ateş ölçümü yapıldı, maske ve siperlik gibi kişisel koruyucu ekipman sağlandı. Uçağa binmeden önce eskisi gibi biletleri görevliler tek tek kontrol etmedi. Yolcuların cihazlardan kendileri biletlerini okutarak tek tek uçağa alındı. Sosyal mesafe konusunda sık sık uyarılarda bulunuldu.

Havalimanına girerken yolcuların ateş ölçümleri yapıldı. Havalimanı içerisinde yolculara refakat edenlerin veye onları uğurlayaların girmesine izin verilmedi.

Uçak içerisinde mevcut ekibin yanı sıra uçan hijyen uzmanlarının da görev aldığı, uzmanların, uçuş sırasında tüm önlemleri alarak seyahat sağlığı için gerekliliklerin yerine getirildiğini denetlediği öğrenildi.