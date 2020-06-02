Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 4 yeni finansman kredi paketi açıklaması

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kamu katılım finans kuruluşlarımız, yeni süreçte hayatın canlanması adına 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor. Konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri milletimize hayırlı olsun. Hep söylediğimiz gibi birlikte başarıyoruz." ifadesini kullandı.

Kamu katılım finans kuruluşlarımız, yeni süreçte hayatın canlanması adına 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor. Konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri milletimize hayırlı olsun. Hep söylediğimiz gibi birlikte başarıyoruz. https://t.co/9FCPuOPsfe — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 2, 2020