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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 4 yeni finansman kredi paketi açıklaması

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 4 yeni finansman kredi paketi açıklaması

, kamu bankalarının 4 yeni finansman kredi paketini hayata geçirmesine ilişkin, "Konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri milletimize hayırlı olsun. Hep söylediğimiz gibi birlikte başarıyoruz." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.06.2020 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020
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BAKAN ALBAYRAK'TAN TARİHİ KAMPANYA AÇIKLAMASI

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kamu katılım finans kuruluşlarımız, yeni süreçte hayatın canlanması adına 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor. Konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri milletimize hayırlı olsun. Hep söylediğimiz gibi birlikte başarıyoruz." ifadesini kullandı.

Son dakika: Bakan Albayrak'tan 4 yeni finansman kredi paketi açıklaması |Video SON DAKİKA: BAKAN ALBAYRAK'TAN 4 YENİ FİNANSMAN KREDİ PAKETİ AÇIKLAMASI |VİDEO

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