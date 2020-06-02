02 Haziran 2020, Salı
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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Aeroflot 22,5 milyar ruble zarar açıkladı

Son dakika: Aeroflot 22,5 milyar ruble zarar açıkladı

SON DAKİKA HABERİ: 'nın en büyük hava yolu şirketi bu yılın ilk çeyreğinde 22,5 milyar ruble zarar açıkladı. Aeroflot'un yolcu taşımacılığı gelirleri ise yüzde 9,9 azalarak 102,1 milyar rubleye düştü

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.06.2020
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RUSYA'NIN EN BÜYÜĞÜ ZARARINI AÇIKLADI
'tan yapılan açıklamada, şirket gelirlerinin bu yılın ilk çeyreğinde 2019 yılına göre yüzde 10,2 azalarak 123,9 milyar rubleye (yaklaşık 1,8 milyar dolar) düştüğü belirtildi.

Söz konusu dönemde, şirketin yolcu taşımacılığı gelirlerinin yüzde 9,9 azalarak 102,1 milyar rubleye düştüğü aktarılan açıklamada, şirketin 2020'nin ilk çeyreğinde 22,5 milyar ruble (yaklaşık 325 milyon dolar) zarar ettiği bildirildi.

Açıklamada, yolcu taşımacılığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle düşmesine rağmen, şirketin kargo taşımacılığı gelirlerinin yüzde 15,1 artarak 4,8 milyar rubleye çıktığı bilgisine de yer verildi.

'da hükümet, salgına yönelik tedbirlerden etkilenen Rus hava yolu şirketleri için 23,4 milyar ruble destek sağlanacağını açıklamıştı.

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