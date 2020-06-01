Cumhuriyet tarihinin en büyük kredi paketine iş dünyasından tam destek
Kamu bankaları tarafından açıklanan Cumhuriyet tarihinin en büyük kredi destek paketlerine, iş dünyası da destek verdi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, açıklanan düşük faizli kredi paketleriyle ilgili memnuniyetlerini dile getirirken, "Ekonominin lokomotif sektörleri olan inşaat, otomotiv ve turizmi destekleyecek olması bakımından çok değerli buluyoruz." dedi.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Düşük faizli kredi destek paketini, ekonominin lokomotif sektörleri olan inşaat, otomotiv ve turizmi destekleyecek olması bakımından çok değerli buluyoruz." dedi.
Avdagiç, yaptığı açıklamada, inşaat, otomotiv ve turizmin aynı zamanda onlarca sektörü de besleyip harekete geçirdiğini söyledi.
Düşük faizli kredi destek paketini, ekonominin lokomotif sektörleri olan inşaat, otomotiv ve turizmi destekleyecek olması bakımından çok değerli bulduklarını ifade eden Avdagiç, "Kamu bankaları, Türk ekonomisini pandemi öncesi canlılığa kavuşturma noktasında anlamlı bir sorumluluk üstlenmiştir. İç talebin canlandırılmasına, harcamaların artırılmasına yönelik bu hamleyi iş dünyası olarak takdirle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.
"KREDİ PAKETİNİN ÇARKLARI HIZLANDIRICI BİR ETKİ YAPACAĞINA İNANIYORUM"
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sadece arz tarafına değil, talep tarafına da ket vurduğunu belirten Avdagiç, şunları kaydetti: "Arzı eski seviyeye taşıyacak şey de taleptir. Dolayısıyla talebi canlandıracak adımlara özellikle ihtiyacımız vardı. Kamu bankalarının başlattığı bu süreci, özel bankaların da aynı titizlikle uygulayacaklarına inanıyoruz. Böylece iç talep daha da artarak ekonomiye olumlu katkıda bulunacaktır.
Normalleşme takvimi ve yaz aylarının gelmesi ile pek çok sektörde ertelenen talebin devreye girmeye başlayacağı bugünlerde, açıklanan kredi paketinin çarkları hızlandırıcı bir etki yapacağına inanıyorum. Daha önce de açıkladığımız gibi bankacılık sektörünün iç talebi daha da artıracak ve geliştirecek işler yapması, kontrollü normalleşme döneminde ekonominin çarklarının da normalleşmesini sağlayacaktır."
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