01 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Cumhuriyet tarihinin en büyük kredi paketine iş dünyasından tam destek

Cumhuriyet tarihinin en büyük kredi paketine iş dünyasından tam destek

bankaları tarafından açıklanan tarihinin en büyük kredi destek paketlerine, iş dünyası da destek verdi. Başkanı , açıklanan paketleriyle ilgili memnuniyetlerini dile getirirken, " olan inşaat, ve turizmi destekleyecek olması bakımından çok değerli buluyoruz." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.06.2020 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020
ABONE OL
İŞ DÜNYASINDAN YENİ KREDİ PAKETİNE TAM DESTEK

İstanbul Ticaret Odası () Başkanı , "Düşük faizli kredi destek paketini, ekonominin lokomotif sektörleri olan inşaat, otomotiv ve turizmi destekleyecek olması bakımından çok değerli buluyoruz." dedi.

Avdagiç, yaptığı açıklamada, inşaat, ve turizmin aynı zamanda onlarca sektörü de besleyip harekete geçirdiğini söyledi.

Son dakika: Tarihin en büyük kredi paketi açıklandı! Kamu bankalarından 4 farklı kredi paketi! İşte kredi faiz oranları |Video SON DAKİKA: TARİHİN EN BÜYÜK KREDİ PAKETİ AÇIKLANDI! KAMU BANKALARINDAN 4 FARKLI KREDİ PAKETİ! İŞTE KREDİ FAİZ ORANLARI |VİDEO

destek paketini, olan inşaat, otomotiv ve turizmi destekleyecek olması bakımından çok değerli bulduklarını ifade eden Avdagiç, "Kamu bankaları, Türk ekonomisini pandemi öncesi canlılığa kavuşturma noktasında anlamlı bir sorumluluk üstlenmiştir. İç talebin canlandırılmasına, harcamaların artırılmasına yönelik bu hamleyi iş dünyası olarak takdirle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Kredi faiz oranlarında tarihi indirim! Konut taşıt beyaz eşya ve tatil alanlarında düşüş faizli kredi verilecek |Video SON DAKİKA: KREDİ FAİZ ORANLARINDA TARİHİ İNDİRİM! KONUT TAŞIT BEYAZ EŞYA VE TATİL ALANLARINDA DÜŞÜŞ FAİZLİ KREDİ VERİLECEK |VİDEO

"KREDİ PAKETİNİN ÇARKLARI HIZLANDIRICI BİR ETKİ YAPACAĞINA İNANIYORUM"
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sadece arz tarafına değil, talep tarafına da ket vurduğunu belirten Avdagiç, şunları kaydetti: "Arzı eski seviyeye taşıyacak şey de taleptir. Dolayısıyla talebi canlandıracak adımlara özellikle ihtiyacımız vardı. Kamu bankalarının başlattığı bu süreci, özel bankaların da aynı titizlikle uygulayacaklarına inanıyoruz. Böylece iç talep daha da artarak ekonomiye olumlu katkıda bulunacaktır.

Normalleşme takvimi ve yaz aylarının gelmesi ile pek çok sektörde ertelenen talebin devreye girmeye başlayacağı bugünlerde, açıklanan kredi paketinin çarkları hızlandırıcı bir etki yapacağına inanıyorum. Daha önce de açıkladığımız gibi bankacılık sektörünün iç talebi daha da artıracak ve geliştirecek işler yapması, kontrollü normalleşme döneminde ekonominin çarklarının da normalleşmesini sağlayacaktır."

Son dakika: Kamu bankalarından 4 farklı kredi paketi! İşte kredi faiz oranları SON DAKİKA: KAMU BANKALARINDAN 4 FARKLI KREDİ PAKETİ! İŞTE KREDİ FAİZ ORANLARI
Tarihin en büyük kredi paketi! Vatandaş rahat nefes alacak... TARİHİN EN BÜYÜK KREDİ PAKETİ! VATANDAŞ RAHAT NEFES ALACAK...
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Cumhuriyet tarihinin en büyük destek paketiyle ilgili önemli açıklama SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK DESTEK PAKETİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA
0,64 ve 0,74 faizli konut kredisi! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 12 ay ödemesiz konut kredisi başvuru şartları 0,64 VE 0,74 FAİZLİ KONUT KREDİSİ! HALKBANK, ZİRAAT BANKASI, VAKIFBANK 12 AY ÖDEMESİZ KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA