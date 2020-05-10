Son dakika: Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Projesi'nde önemli gün

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Projesi TBM Tünellerinin Tamamlanması Töreni'ne katılıyor. Törene Başkan Erdoğan videokonferans yoluyla eşlik ediyor.







İSTANBUL'DA ÖNEMLİ TÖREN! BAŞKAN ERDOĞAN DA KATILACAK



Bakan Karaismailoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bugün saat 15:00'te Sayın Cumhurbaşkanımızın videokonferans yoluyla katılacakları Gayrettepe –Kağıthane - İstanbul Havalimanı Metro Projesi Tüneli İlk Işık Töreninde, tarihe birlikte şahitlik edeceğiz. Türkiye milleti ile el ele tüm hedeflerine hız kesmeden yürüyor." dedi.



