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Son dakika: Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Projesi'nde önemli gün

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Projesi TBM Tünellerinin Tamamlanması Töreni'ne katılıyor. Törene Başkan Erdoğan videokonferans yoluyla eşlik ediyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.05.2020 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020
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İSTANBUL'DA ÖNEMLİ TÖREN! BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Projesi TBM Tünellerinin Tamamlanması Töreni'ne katılıyor. Törene Başkan Erdoğan videokonferans yoluyla eşlik ediyor.

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İSTANBUL'DA ÖNEMLİ TÖREN! BAŞKAN ERDOĞAN DA KATILACAK

Bakan Karaismailoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bugün saat 15:00'te Sayın Cumhurbaşkanımızın videokonferans yoluyla katılacakları Gayrettepe –Kağıthane - İstanbul Havalimanı Metro Projesi Tüneli İlk Işık Töreninde, tarihe birlikte şahitlik edeceğiz. Türkiye milleti ile el ele tüm hedeflerine hız kesmeden yürüyor." dedi.

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