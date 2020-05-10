Son dakika: Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Projesi'nde önemli gün
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Projesi TBM Tünellerinin Tamamlanması Töreni'ne katılıyor. Törene Başkan Erdoğan videokonferans yoluyla eşlik ediyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Projesi TBM Tünellerinin Tamamlanması Töreni'ne katılıyor. Törene Başkan Erdoğan videokonferans yoluyla eşlik ediyor.
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Bakan Karaismailoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bugün saat 15:00'te Sayın Cumhurbaşkanımızın videokonferans yoluyla katılacakları Gayrettepe –Kağıthane - İstanbul Havalimanı Metro Projesi Tüneli İlk Işık Töreninde, tarihe birlikte şahitlik edeceğiz. Türkiye milleti ile el ele tüm hedeflerine hız kesmeden yürüyor." dedi.
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