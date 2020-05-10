Son dakika: Başkan Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Çok kısa sürede... |Video

Son dakika haberi; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Projesi TBM Tünelleri Tamamlanma Töreni'nde yaptığı konuşmada koronavirüsle ilgili yürütülen sürece dair flaş açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Koronavirüs belasından inşallah kurtulacağız, hiç endişe etmeyin. Benim sizlerden özellikle ricam şu... Size bazı sıkıntılar veriyor olabiliriz ama bunlara tahammül edersek inşallah bu koronavirüs belasından çok daha kısa zamanda kurtulacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Projesi TBM Tünelleri Tamamlanma Töreni'nde yaptığı konuşmada koronavirüsle ilgili yürütülen sürece dair flaş açıklamalarda bulundu.

"KORONAVİRÜS BELASINDAN İNŞALLAH KURTULACAĞIZ"

Başkan Erdoğan yaptığı konuşmasında;

Koronavirüs belasından inşallah kurtulacağız, hiç endişe etmeyin. Benim sizlerden özellikle ricam şu... Size bazı sıkıntılar veriyor olabiliriz ama bunlara tahammül edersek inşallah bu koronavirüs belasından çok daha kısa zamanda kurtulacağımıza inanıyorum. Aynı durumu ben kendi şahsımda ailemde de yaşıyorum. Hep birlikte eğer aldığımız tedbirlere uyarsak inanıyorum ki çok kısa zamanda biz dünya ülkelerine göre bu işi çabuk aşacağız. Sizleri eğer sıkıntıya düşürüyorsak özellikle özür diliyorum. Gelin sabrederim bir an evvel selamete çıkalım.