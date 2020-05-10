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Son dakika: İstanbul Havalimanı metrosunda ışık göründü |Video

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10.05.2020
Son dakika haberi; İstanbul Havalimanı hızlı metrosunda ışık göründü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Gayrettepe-Kağıthane- İstanbul Havalimanı Metro Projesi Tüneli İlk Işık Töreni”ne video konferansla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Ayaklarının altı öpülesi annelerimizin Anneler Günü'nü özellikle kutluyorum." dedi.

Bu metro hattının devreye girmesiyle İstanbul Havalimanının ulaşım sorununun tamamen çözülmüş olacağını söyleyen Erdoğan, "İstanbul Havalimanı'nı şehir merkezine bağlayan bu metro hattıyla İstanbul'un dünya şehri özelliğini biraz daha güçlendiriyoruz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Durmak yok, koronavirüs vesaire bizi durdurmuyor, yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz." diyerek, şöyle konuştu:

"Gelişmiş devletlerin dahi çaresiz kaldığı salgın sürecini Türkiye olarak kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın ötesinde destek vererek yaşadık."

Erdoğan, "Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle inşallah son nefesimize kadar bu hizmet yarışını, çıtayı sürekli daha yükseğe taşıyarak devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un gücüne ve potansiyeline inanmayan hiç kimsenin bu şehre layık olduğu hizmeti verebilme imkanının olmadığını söyledi.

"İSTANBUL'U HAK ETTİĞİ SEVİYEYE ÇIKARMANIN GAYRETİ İÇİNDEYİZ"

"İstanbul mazeret değil hizmet bekler." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul şehirlerden bir şehir değildir. Bu şehrin anlamını kavramak için sadece gözünüzle siluetine bakmanız yetmez. Ancak tüm kalbinizle bakarsanız bu şehre nüfuz edebilirsiniz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Biz 40 yıldır bu şehrin hizmetindeyiz. 1994'ten beri Büyükşehir Belediye Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak İstanbul'u hak ettiği seviyeye çıkarmanın gayreti içindeyiz." ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK TURİZMİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki hastanelerle ilgili olarak Erdoğan, "Sağlık turizmine yönelik yurt dışından gelenler buraya uçaklarla, ambulans uçaklarla gelecekler ve buralarda tedavilerinden sonra uğurlayacağız." ifadelerini kullanarak, sağlık turizmini çok önemsediklerini söyledi.

Erdoğan, "(Koronavirüs) Hep birlikte tedbirlere uyarsak inanıyorum çok kısa zamanda biz dünya ülkelerinden bu işi çabuk aşacağız." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aşık olduğunuz zaman dağ falan dayanmıyor, aynı şekilde 70 metre yerin altında bütün bu tünelleri TBM'lerle delerek maksadımıza maksudumuza ulaşıyoruz." dedi.

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