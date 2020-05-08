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Son dakika: Bakan Selçuk müjdeyi verdi: Emekli maaşları erken ödenecek! Tarih belli oldu

Son dakika haberine göre , , "Emeklilerimizin aylıklarını öne çekerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz." dedi. SSK’lılar 15-20 Mayıs arasında, Bağ-Kur’lular da 21-22 Mayıs’ta emekli aylığı alacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.05.2020 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020
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EMEKLİ MAAŞLARI ERKEN ÖDENECEK! TARİH BELLİ OLDU

Emekli aylıklarının ödemeleri 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24, 25, 26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle öne çekildi. , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli aylığı ödemelerinin 15-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını açıkladı. SSK'lılar 15-20 Mayıs arasında, Bağ-Kur'lular da 21-22 Mayıs'ta emekli aylığı alacak.

Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı! Emekli maaşları Ramazan Bayramı öncesinde yatırılacak |Video SON DAKİKA: BAKAN SELÇUK AÇIKLADI! EMEKLİ MAAŞLARI RAMAZAN BAYRAMI ÖNCESİNDE YATIRILACAK |VİDEO

Bakan Selçuk; 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24, 25, 26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle ödemeleri erkene aldıklarına dikkat çekti. Buna göre 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek. 4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerimiz ve hak sahiplerine ise ödeme günü; 25-26 olanların 21 Mayıs'ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs'ta aylıkları hesaplara yatırılacak.

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