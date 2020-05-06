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Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı: 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

Son dakika haberine göre , , "Kovid 19, kanser, parkinson gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.05.2020 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020
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BAKAN SELÇUK: 32 İLACI DAHA GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALDIK

, , Kovid-19, kanser, parkinson gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

Son dakika haberi... 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı |Video SON DAKİKA HABERİ... 32 İLAÇ DAHA GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINDI |VİDEO

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından gerçekleştirilen düzenlemeye ilişkin bilgileri paylaştı.

"Kovid-19, kanser ve parkinson gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli karşılanan yurt içi ilaç sayısı 8 bin 594'e ulaştı." ifadelerini kullanan Selçuk, vatandaşların ilaçları SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceğini belirtti.

Bakan Selçuk, geri ödeme listesine alınan ilaçların hastalara şifa olması temennisinde bulundu.

Yapılan düzenlemeyle geri ödeme listesine eklenen ilaçlar arasında 4 kanser, 7 parkinson ilacı ile Kovid-19 hastalığının tedavi protokolünde kullanılan "oseltamivir" etken maddeli sistemik antiviral da bulunuyor.

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