07 Mayıs 2020, Perşembe
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Son dakika: Aile ve Çalışma Bakanı Selçuk müjdeyi verdi: Ücretsiz izin ödemeleri yarın başlıyor

Son dakika haberine göre Aile ve , "Sosyal koruma paketi oluşturduk. Sosyal yardımlarda 3 faz şeklinde planladık. 6 milyonun üzerinde başvuru aldık. ödemeleri de peyder pey başladı. Faz üçte 620 bin ödemeyi gerçekleştirdik. Ücretsiz izin ödemleri yarın başlıyor. " dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.05.2020 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020
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BAKAN SELÇUK: ÖDEMELER YARIN BAŞLIYOR

Aile ve önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk, "Sosyal koruma paketi oluşturduk. Sosyal yardımlarda 3 faz şeklinde planladık. 6 milyonun üzerinde başvuru aldık. ödemeleri de peyder pey başladı. Faz üçte 620 bin ödemeyi gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Selçuk'un açıklamasından öne çıkanlar:

6 MİLYON ÜZERİNDE BAŞVURU ALDIK
Sosyal yardımları 3 faz halinde planladık. 1. fazda 2,1 milyon, 2. fazda 2,3 milyon haneye ulaşarak 1.000 TL yardımda bulunduk. Ulaşamadığımız haneler kalmasın diye e-devlet üzerinden başvuru başlattık.

Form sonunda değerlendirme yapıyoruz. 6 milyon üzerinde başvuru aldık. Belli kategorilerin değerlendirmeye alınmayacağını belirttik. Faz 1 ve faz 2'ye başvuranlar, kamu işçisi olanlar, memur olanlar, işsizlik ödeneği alanlar ve memur olanlar diye belirtmiştik. 6 milyon başvurunun yüzde 60'ı değerlendirme dışı kaldı bu şekilde.

ÖDEMELER BAŞLADI
Vakıflarımız başvuruları değerlendiriyor. SGK açısından, kriterler açısından baktığımızda hanelerimiz değerlendiriyor. Ödemelere başladık. 600 bin haneye faz 3'te yardım yaptık. Ödemeler yapılırken başvurular da devam ediyor. Mayıs 5'te 2.5 milyon kişiye ödeme yaptık.

(Kısa çalışma ödeneği) Uygun olmayana ödenen işverenden geri alınacak.

ÜCRETSİZ İZİN ÖDEMELERİ YARIN BAŞLIYOR
(Ücretsiz izin desteği) Şu ana kadar başvurularımız 700 bini aştı. Ödemelerini yarından itibaren başlatıyoruz

GÜNDE 4 KEZ SAĞLIK TARAMASI YAPIYORUZ
Salgından en çok etkilenecek vatandaşlarımız huzurevlerimizdeydi. 100 yaşını aşkın yaşayan büyüklerimiz var. Yaşlılarımızın her daim yanında olduk. Hiç vaka çıkmadan önce 7 Ocak'tan itibaren tedbirlerimizi almıştık. Şubat itibariyle kısıtlamalar getirdik girişlerde. Yaşlı kabullerinde limitler getirdik. Günde 4 kez sağlık taraması yapıyoruz.

Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı: 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık SON DAKİKA: BAKAN SELÇUK AÇIKLADI: 32 İLACI DAHA GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALDIK
Son dakika: Bakan Selçuk: ALO 170 hattımıza 4.8 milyon çağrı aldık SON DAKİKA: BAKAN SELÇUK: ALO 170 HATTIMIZA 4.8 MİLYON ÇAĞRI ALDIK
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Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu: İşsizlik Ödeneği’ni ödemeye başladık! İşsizlik ödeneği nedir? SON DAKİKA: BAKAN ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK DUYURDU: İŞSİZLİK ÖDENEĞİ’Nİ ÖDEMEYE BAŞLADIK! İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NEDİR?
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