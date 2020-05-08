Son dakika: Milli siyaset ve ekonomi neden hedefte? Dikkat çeken yorum: İnternet sitemiz herkese açıktı Bakan Albayrak şifre getirdi

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Son dakika haberi... Türkiye'ye Londra merkezli bankalarca ekonomik saldırı yapıldı. Peki millet iradesine neden saldırıyorlar? Siyaset ve ekonomi neden saldırı altında? CHP'nin darbe imalarının ardından batı merkezli ekonomik saldırıların ilişkisi ne? Bu saldırıların perde arkasında ne var? Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, A Haber canlı yayınında CHP tarafından yapılan darbe imalarının ve ardından Türkiye'ye yönelik küresel ekonomik operasyonun perde arkasında neler olduğu konusunda açıklamalarda bulundu.
Türkiye'ye Londra merkezli bankalarca ekonomik saldırı yapıldı. Peki millet iradesine neden saldırıyorlar? Siyaset ve ekonomi neden saldırı altında? CHP'nin darbe imalarının ardından batı merkezli ekonomik saldırıların ilişkisi ne? Bu saldırıların perde arkasında ne var? Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, A Haber canlı yayınında CHP tarafından yapılan darbe imalarının ve ardından Türkiye'ye yönelik küresel ekonomik operasyonun perde arkasında neler olduğu konusunda açıklamalarda bulundu.
O açıklamalardan satır başları;
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