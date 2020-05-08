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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Milli siyaset ve ekonomi neden hedefte? Dikkat çeken yorum: İnternet sitemiz herkese açıktı Bakan Albayrak şifre getirdi

Son dakika: Milli siyaset ve ekonomi neden hedefte? Dikkat çeken yorum: İnternet sitemiz herkese açıktı Bakan Albayrak şifre getirdi

Son dakika haberi... 'ye merkezli bankalarca ekonomik saldırı yapıldı. Peki millet iradesine neden saldırıyorlar? Siyaset ve ekonomi neden saldırı altında? 'nin darbe imalarının ardından batı merkezli ekonomik saldırıların ilişkisi ne? Bu saldırıların perde arkasında ne var? yazarı , Belediye Başkanı ve yazarı , A Haber canlı yayınında CHP tarafından yapılan darbe imalarının ve ardından Türkiye'ye yönelik küresel ekonomik operasyonun perde arkasında neler olduğu konusunda açıklamalarda bulundu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.05.2020
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MİLLİ SİYASET VE EKONOMİ NEDEN HEDEFTE?

'ye merkezli bankalarca ekonomik saldırı yapıldı. Peki millet iradesine neden saldırıyorlar? Siyaset ve ekonomi neden saldırı altında? 'nin darbe imalarının ardından batı merkezli ekonomik saldırıların ilişkisi ne? Bu saldırıların perde arkasında ne var? yazarı , Belediye Başkanı ve yazarı , A Haber canlı yayınında CHP tarafından yapılan darbe imalarının ve ardından Türkiye'ye yönelik küresel ekonomik operasyonun perde arkasında neler olduğu konusunda açıklamalarda bulundu.

O açıklamalardan satır başları;

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