08 Mayıs 2020, Cuma
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Son dakika: Bakan Pekcan açıkladı: KOBİ'lere destek müjdesi

Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "e-Ticaret Olarak 'lerin Yanındayız Kampanyası ile pazarlama sıkıntısı çeken küçük işletmelerimize çözüm getirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.05.2020 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020
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BAKAN PEKCAN AÇIKLADI: KOBİ'LERE DESTEK MÜJDESİ

: "Kampanya ile 'lerimizin e-ticaret sayesinde büyümesini, kurumsallaşmasını ve emeklerinin karşılığını alabilmelerini arzu ediyoruz."

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