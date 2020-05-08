Son dakika: Bakan Pekcan açıkladı: KOBİ'lere destek müjdesi
Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "e-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız Kampanyası ile pazarlama sıkıntısı çeken küçük işletmelerimize çözüm getirmeyi amaçlıyoruz." dedi.
Bakan Pekcan: "Kampanya ile KOBİ'lerimizin e-ticaret sayesinde büyümesini, kurumsallaşmasını ve emeklerinin karşılığını alabilmelerini arzu ediyoruz."
AYRINTILAR GELECEK...
TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN: SAĞLIK ALANINDAKİ POZİTİF AYRIŞMAYI EKONOMİ VE TİCARETTE DE GÖSTERECEĞİZ
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