05 Mayıs 2020, Salı
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Son dakika: Bakan Selçuk: ALO 170 hattımıza 4.8 milyon çağrı aldık

Son dakika haberine göre , , Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü tarih olan 11 Mart’tan, Nisan sonuna kadarki süreçte ’e gelen çağrıların yüzde 160 artarak 4.8 milyona ulaştığını açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.05.2020
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BAKAN SELÇUK: 4.8 MİLYON ÇAĞRI ALDIK

, bakanlık halkla ilişkiler biriminin yoğun mesai ile çalıştığını, vatandaşın hizmete ulaşması için yoğun çaba gösterildiğini bildirdi.

11 MART'TAN SONRA 4 MİLYON 830 BİN ÇAĞRI GELDİ
Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinden önce 11 Ocak- 29 Şubat arasında, Bakanlığın iletişim merkezi 'e 1.857.302 çağrı geldiğinin bilgisini veren Bakan Selçuk, 11 Mart sonrası bu rakamın 4.8 milyona yükseldiğini kaydetti.

ALO 170 EN ÇOK İŞKUR İÇİN ÇALDI
ALO 170'e yapılan çağrılara bakıldığında en fazla talep gelen kurum oldu. 11 Mart'tan Nisan ayının sonuna kadar İŞKUR'a gelen çağrı sayısı yüzde 417 artarak 1 Milyon 623 bine yükseldi. Yine,11 Mart'tan Nisan ayı sonuna kadar Kurumu için 1 Milyon 311 bin 423 kez arama yapıldı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA 372 BİNİ AŞKIN ÇAĞRI GELDİ
Bakan Selçuk, en yüksek artışın Kısa Çalışma Ödeneği başlığı altında yaşandığına dikkat çekerek, "Yılın ilk aylarında Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili bin 2 bine yakın çağrı gelirken, koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği'nin kullanılmaya başlanması ile bu rakam 372 bin 126'a ulaştı. ALO 170 çağrı merkezimiz vasıtasıyla, Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanma sürecinde firmalar bilgilendirilerek, başvuruların doğru bir şekilde yapmaları sağlanıyor" açıklamasını yaptı.

ALO 170 GECE GÜNDÜZ ARANDI 7-24 HİZMET SUNDU
Gelen aramalarda vatandaşın işlemini kısa sürede sonuçlandırmak için yoğun çaba sarf edildi. Gece gündüz aranan ALO 170 iletişim merkezi 7-24 hizmet sunuyor. Koronavirüs nedeniyle gelen çağrılara ise özellikle hassasiyet gösteriliyor. Her bir vatandaş ile ortalama görüşme süresi 248 saniye olurken, toplam görüşme süresi ise 12 milyon 743 bin 560 dakikayı buldu.

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