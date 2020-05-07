Araç sahiplerine iyi haber! Motorine 7 kuruş indirim geldi
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamada, "Akaryakıt fiyatlarında indirim 08/05/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 7 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." ifadelerine yer verildi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamaya göre akaryakıt fiyatlarında indirim gerçekleşti. Açıklamaya göre motorinin litre fiyatında ise 7 kuruşluk indirim yapılacak. 8 Mayıs 2020'den itibaren geçerli olacak indirimler pompa fiyatına da yansıyacak.
MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Buna göre, Ankara'da ortalama 5,30 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,23 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,22 liradan 5,15 liraya, İzmir'de 5,32 liradan 5,25 liraya düşecek.
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SON DAKİKA: ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT: MOTORİN VE BENZİNE İNDİRİM GELİYOR! POMPA FİYATLARINA BU GECE YANSIYACAK
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