07 Mayıs 2020, Perşembe
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Araç sahiplerine iyi haber! Motorine 7 kuruş indirim geldi

Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamada, "Akaryakıt fiyatlarında indirim 08/05/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 7 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." ifadelerine yer verildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.05.2020 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020
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ARAÇ SAHİPLERİNE İYİ HABER! İNDİRİM GELDİ

Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamaya göre akaryakıt fiyatlarında indirim gerçekleşti. Açıklamaya göre motorinin litre fiyatında ise 7 kuruşluk indirim yapılacak. 8 Mayıs 2020'den itibaren geçerli olacak indirimler pompa fiyatına da yansıyacak.

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Buna göre, 'da ortalama 5,30 liradan satılan motorinin 5,23 lira olacak. Motorinin litresi 'da 5,22 liradan 5,15 liraya, 'de 5,32 liradan 5,25 liraya düşecek.

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