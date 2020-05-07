Araç sahiplerine iyi haber! Motorine 7 kuruş indirim geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamaya göre akaryakıt fiyatlarında indirim gerçekleşti. Açıklamaya göre motorinin litre fiyatında ise 7 kuruşluk indirim yapılacak. 8 Mayıs 2020'den itibaren geçerli olacak indirimler pompa fiyatına da yansıyacak.

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Buna göre, Ankara'da ortalama 5,30 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,23 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,22 liradan 5,15 liraya, İzmir'de 5,32 liradan 5,25 liraya düşecek.