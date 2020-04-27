Brent petrol fiyatlarında düşüş sürüyor! Peki benzin ve motorinde indirim olacak mı? |Video

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 23,5 dolara kadar geriledi. Peki bu ne anlama geliyor? Petrol fiyatlarındaki bu düşüş benzin ve motorine yansıyacak mı? Benzin ve motorin fiyatları düşecek mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında 27 Nisan Pazartesi günü petrol fiyatlarındaki düşüşü değerlendirdi. Erdem, bu düşüşün pompaya yansıyacağını ve bu gece saat 24 itibariyle benzin fiyatlarında 9 kuruşluk indirim olacağını söyledi. Erdem, "Motorin fiyatlarında düşüş neden olmuyor?" sorusuna ise bakın ne yanıt verdi.