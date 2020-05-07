Son dakika: Marmaray'da yarın bir ilk gerçekleşecek: Yurtiçi yük treni yarın geçiyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu aptığı yazılı açıklamayla, Marmaray'dan yarın gece ilk defa yurtiçi yük treninin geçeceğini bildirerek, “Orta Koridor'un en önemli halkalarından biri olan Marmaray'dan yarın bir ilk yaşanacak ve Marmaray'da yurtiçi yük taşımacılığı da başlamış olacak. Artık yılda 25 bin konteyner Anadolu'nun sanayi merkezlerinden yüklenerek Marmaray üzerinden Avrupa yakasına geçecek" dedi.
AKTARMA TARİHE KARIŞACAK
Yüklerin; Bakü-Tiflis-Kars hattı ve Marmaray kullanılarak orta koridor üzerinden taşınmasının, diğer koridorlara göre zaman ve enerji tasarrufu sağladığını söyleyen Karaismailoğlu, bu noktada yurtiçi yük taşımacılığı için de Marmaray'ın Anadolu'nun hammaddelerini ve ürünlerini Avrupa'ya ulaştırmak açısından büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. Bu kapsamda ilk yurtiçi yük trenin yarın Marmaray'dan geçeceğini açıklayan Bakan Karaismailoğlu, "Adana ve Gaziantep'den alacağı yükleriyle Marmaray'dan geçiş yaparak Tekirdağ'ın Çorlu istasyonuna ulaşacak olan ve 16 vagondan oluşan yurtiçi blok yük treni, bir ilk olacak. Daha önce Adana ve Gaziantep'ten trenle Derince'ye, Derince'den feribot ve devamında karayolu ile Çorlu'da bulunan sanayi tesislerine ulaştırılan yükler, artık Marmaray'dan geçecek aktarma yapılmadan vasıta değiştirmeden varış yerlerine ulaşacak. Marmaray'da yarın bir ilk yaşanacak ve Marmaray'da yurtiçi yük taşımacılığı da başlamış olacak. Böylece aktarmalar tarih olacak" diye konuştu.
YILDA 25 BİN KONTEYNER MARMARAY'LA TAŞINACAK
Karaismailoğlu, yarın gece Marmaray'dan geçecek yük treninin yaklaşık 400 metre uzunluğunda ve bin 200 ton ağırlığında olduğunu belirterek, söz konusu yük treninin 16 vagon, 32 konteyner içerisinde plastik hammaddesi taşıdığını bildirdi. Trenin Gaziantep-Çorlu arasındaki parkurunun bin 524 kilometre olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, "Marmara Denizi'nde feribot geçişi gerekmediğinden önemli miktarda fiyat avantajı sağlayacak. Bu treni önümüzdeki günlerde yenileri de takip edecek. Böylelikle yılda 25 bin konteyner Anadolu'nun sanayi merkezlerinden yüklenerek Marmaray üzerinden Avrupa yakasına geçecek. Çorlu'da mamul hale gelen ihraç ürünlerinin Avrupa ülkelerine ihracatı da trenle gerçekleşecek. Demiryolu ile sağlanan fiyat avantajı ihracatçımızın rekabet gücünü artıracak" dedi.
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