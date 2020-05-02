Pompa baş döndürdü: Benzin fiyatı 51 günde 24 kez değişti
51 günde benzinin fiyatı 24, motorinin ise 12 kez değişti. Litrede benzinde 1,56, motorinde 1,47 lira düşüş oldu. Depoda 80-85 lira avantaj sağlandı...
Coronavirüs'le birlikte küresel piyasalarda petrol krizinin başlamasıyla birlikte Türkiye'de de akaryakıt fiyatları çok sık değişmeye başladı.
İNDİRİMLER GELDİ
51 günde benzinin litre fiyatı 24, motorinin litre fiyatı ise 12 kez değişti. Bu zaman zarfında benzinin litre fiyatına 14, motorinin litre fiyatına 8 kez indirim geldi.
BÜYÜK AVANTAJ SAĞLADI
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası Başkanı Fesih Aktaş, "10 Mart'tan bu yana hemen hemen her gün değişim olmasına rağmen benzinde litrede 1,56, motorinde 1,47 liralık pompa fiyatlarına yansımış indirim var. Tüketim eski haline gelmeye başladığında piyasalar da kendi normal sürecine girer" dedi. Bu indirimlerle 55 litrelik depoyu şimdi doldurmak 10 Mart'a göre benzinde 85, motorinde 80 lira daha avantajlı.(Takvim)
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