Son dakika: Araç sahipleri dikkat: Motorin ve benzine indirim geliyor! Pompa fiyatlarına bu gece yansıyacak
Son dakika haberine göre Brent ham petrolün varil fiyatı son 18 yılın en düşük seviyelerine gerileyerek 18 dolara kadar indi. Arz fazlası ve stok artışı ile petrol fiyatlarındaki gerileme iç piyasadaki benzin ve motorin için bir kez daha indirim kapısını araladı. Hafta başından bu yana peşe peşe gerçekleşen iki indirimin ardından motorin için 41 kuruş, benzin için ise 31 kuruş indirim bekleniyor. İndirimlerin bu gece yarısı pompaya yansıması bekleniyor.
ABD depolama tesislerinde yer kalmadığı endişeleriyle Batı Teksas petrolünün varil fiyatında yaşanan tarihi düşüşün ardından Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolün varil fiyatı da yaşanan gelişmelerle son 18 yılın en düşük seviyelerine geriledi.
18 DOLARA GERİLEDİ
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne üye olan 23 ülkenin bu ay üretim miktarlarında kesinti yapmayacak olması, küresel petrol piyasasında arz fazlasının yükselmesine ve petrol stoklarının artmasına neden olurken, fiyatlar üzerinde de baskı oluşturuyor.
Yaşanan gelişmelerle Brent ham petrolün varil fiyatı dün 20 doların da altına gerileyerek 18 dolar seviyesine kadar geriledi.
OPEC ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler 1 Mayıs'tan itibaren toplam ham petrol üretimlerini 2 ay boyunca günlük 9,7 milyon varil azaltma kararı almıştı.
ÇİFTE İNDİRİM GELİYOR
Petrol fiyatlarında yaşanan tarihi düşüşlerin ardından benzine peş peşe 5 ve 8 kuruş olarak gelen indirimlerin ardından bir büyük indirimin daha kapısı aralandı.
Piyasa uzmanlarından edinilen bilgilere göre benzin ve motorine çifte büyük indirim geliyor.
Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından motorinde 41 kuruş benzinde ise 31 kuruş indirim bekleniyor. İki büyük indirimin de bu gece pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.
BENZİN VE MOTORİN LİTRE FİYATLARI
Gece saatlerinde geçerli olan 8 kuruşluk indirimin ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı 5 lira 11 kuruşa, Ankara'da 5 lira 26 kuruşa, İzmir'de ise 5 lira 35 kuruşa satılırken, motorinin ise ortalama litre fiyatları İstanbul'da 5 lira 16 kuruştan, Ankara'da 5,24, İzmir'de ise 5 lira 27 kuruştan satılıyor.
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