Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bu aziz millet için ne yapsak az kalır

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Albayrak paylaşımında "Tüm imkanlarımızla işçimizin, işverenimizin, esnafımızın yanındayız. Bu aziz millet için ne yapsak az kalır. Kırılacak ihracat rekorlarımız, tarihi projelerimiz, Büyük ve Güçlü Türkiye idealimiz var. Hep birlikte, her zamankinden daha çok kenetlenecek, daha çok çalışacağız." ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamasında, "Tüm imkanlarımızla işçimizin, işverenimizin, esnafımızın yanındayız. Bu aziz millet için ne yapsak az kalır. Kırılacak ihracat rekorlarımız, tarihi projelerimiz, Büyük ve Güçlü Türkiye idealimiz var. Hep birlikte, her zamankinden daha çok kenetlenecek, daha çok çalışacağız." ifadelerine yer verdi.

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