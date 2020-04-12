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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bu aziz millet için ne yapsak az kalır

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.04.2020 Güncelleme Tarihi: 12.04.2020
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BU AZİZ MİLLET İÇİN NE YAPSAK AZ KALIR

, Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Albayrak paylaşımında "Tüm imkanlarımızla işçimizin, işverenimizin, esnafımızın yanındayız. Bu aziz millet için ne yapsak az kalır. Kırılacak ihracat rekorlarımız, tarihi projelerimiz, Büyük ve Güçlü Türkiye idealimiz var. Hep birlikte, her zamankinden daha çok kenetlenecek, daha çok çalışacağız." ifadelerine yer verdi.

açıklamasında, "Tüm imkanlarımızla işçimizin, işverenimizin, esnafımızın yanındayız. Bu aziz millet için ne yapsak az kalır. Kırılacak ihracat rekorlarımız, tarihi projelerimiz, Büyük ve Güçlü Türkiye idealimiz var. Hep birlikte, her zamankinden daha çok kenetlenecek, daha çok çalışacağız." ifadelerine yer verdi.

Detaylar gelecek...

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