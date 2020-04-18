CHP'nin Sahra Hastanesi yalanı ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar
Son dakika haberine göre... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber canlı yayınında CHP'nin Sahra Hastanesi yalanı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, "CHP yalan söylüyor. Vatandaşı kandırıyor. Bizi dünyaya rezil etmeyin. Halka yalan söylemek çok ayıp bir şeydir. Sayın Kılıçdaroğlu bunu yaptı. Parti sözcü hastane hazır değil diyor kendi genel başkanlarını yalanlıyor. Öyle bir şey yok orası fuar alanı…Adana'nın kaynaklarını israf ediyorlar. CHP'nin hastane dediği yer için Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Hastane denilen fuar alanı mühürlenecek." ifadelerini kullandı.
CHP'nin Sahra Hastanesi olarak tanıttığı fuar alanı mühürleniyor. CHP'nin hastane dediği alan için Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.
Ömer Çelik, A Haber canlı yayında, "CHP yalan söylüyor. Vatandaşı kandırıyor. Bizi dünyaya rezil etmeyin. Halka yalan söylemek çok ayıp bir şeydir. Sayın Kılıçdaroğlu bunu yaptı. Parti sözcü hastane hazır değil diyor kendi genel başkanlarını yalanlıyor. Öyle bir şey yok orası fuar alanı… Adana'nın kaynaklarını israf ediyorlar. CHP'nin hastane dediği yer için Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Hastane denilen fuar alanı mühürlenecek." ifadelerini kullandı.
İşte Ömer Çelik'in açıklamalarında öne çıkan satır başları:
"5 GÜNDÜR ORAYA YATAK KOYMAYA ÇALIŞIYORLAR"
Olmaya bir hastaneyi var olarak göstermeye kalktılar, parti sözcüleri çalışmalar devam ediyor. 5 gündür oraya yatak koymaya çalışıyorlar.
"HALKA YALAN SÖYLEMEK ÇOK AYIP"
Halka yalan söylemek çok ayıp bir şeydir. Sayın Kılıçdaroğlu bunu yaptı. Parti sözcü hastane hazır değil diyor kendi genel başkanlarını yalanlıyor. Öyle bir şey yok orası fuar alanı…
"ADANA'DA 34 HASTANE VAR"
Adana'da 16 kamu 16'sı özel 2'si özel hastane toplam 34 hastane var. 16.29 Adana'da doluluk oranı yüzde...
"FUAR ALANI MÜHÜRLENECEK"
Adana'nın kaynaklarını israf ediyorlar. Oradaki israf edilen kaynaklar CHP'li vatandaşların vergilerinden de gidiyor. CHP'nin hastane dediği yer için Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Hastane denilen fuar alanı mühürlenecek.
"BİRBİRLERİNİN MASKELERİNİ ÇALDILAR"
İtalya'ya, İspanya'ya, İngiltere'ye, Sırbistan'a yardım gönderdik. Başka bir ülke oldu mu yardım eden. Bakın, Çekoslovakya bölgesinde birbirlerinin maskelerini çaldılar. Rusya askeri araçları yardım getirdi diye Avrupa sokaklarında gezdi. Avrupa ülkeleri vatandaşlarını parası ile bile geri almak istemedi. Biz her yerdeki vatandaşımızın yardımına koştuk. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kudretini göstermiştir."
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