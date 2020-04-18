18 Nisan 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri CHP'nin Sahra Hastanesi yalanı ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar

CHP'nin Sahra Hastanesi yalanı ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.04.2020 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020
ABONE OL
CHP'NİN SAHRA HASTANESİ YALANI İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMALAR!

Son dakika haberine göre...  Çelik, A Haber canlı yayınında 'nin yalanı ile ilgili açıklamalarda bulundu. , "CHP yalan söylüyor. Vatandaşı kandırıyor. Bizi dünyaya rezil etmeyin. Halka çok ayıp bir şeydir. bunu yaptı. Parti sözcü hastane hazır değil diyor kendi genel başkanlarını yalanlıyor. Öyle bir şey yok orası alanı…'nın kaynaklarını israf ediyorlar. CHP'nin hastane dediği yer için harekete geçti. Hastane denilen fuar alanı mühürlenecek." ifadelerini kullandı.

'nin olarak tanıttığı alanı mühürleniyor. CHP'nin hastane dediği alan için harekete geçti. Konuyla ilgili Çelik açıklamalarda bulundu.

, A Haber canlı yayında, "CHP yalan söylüyor. Vatandaşı kandırıyor. Bizi dünyaya rezil etmeyin. Halka çok ayıp bir şeydir. bunu yaptı. Parti sözcü hastane hazır değil diyor kendi genel başkanlarını yalanlıyor. Öyle bir şey yok orası fuar alanı… 'nın kaynaklarını israf ediyorlar. CHP'nin hastane dediği yer için Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Hastane denilen fuar alanı mühürlenecek." ifadelerini kullandı.

CHP'nin Sahra Hastanesi yalanı ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar CHP'NİN SAHRA HASTANESİ YALANI İLE İLGİLİ AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN FLAŞ AÇIKLAMALAR

İşte Ömer Çelik'in açıklamalarında öne çıkan satır başları:

"5 GÜNDÜR ORAYA YATAK KOYMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Olmaya bir hastaneyi var olarak göstermeye kalktılar, parti sözcüleri çalışmalar devam ediyor. 5 gündür oraya yatak koymaya çalışıyorlar.

"HALKA YALAN SÖYLEMEK ÇOK AYIP"

Halka yalan söylemek çok ayıp bir şeydir. Sayın Kılıçdaroğlu bunu yaptı. Parti sözcü hastane hazır değil diyor kendi genel başkanlarını yalanlıyor. Öyle bir şey yok orası fuar alanı…

"ADANA'DA 34 HASTANE VAR"

Adana'da 16 kamu 16'sı özel 2'si özel hastane toplam 34 hastane var. 16.29 Adana'da doluluk oranı yüzde...

"FUAR ALANI MÜHÜRLENECEK"

Adana'nın kaynaklarını israf ediyorlar. Oradaki israf edilen kaynaklar CHP'li vatandaşların vergilerinden de gidiyor. CHP'nin hastane dediği yer için Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Hastane denilen fuar alanı mühürlenecek.

"BİRBİRLERİNİN MASKELERİNİ ÇALDILAR"

'ya, 'ya, 'ye, 'a yardım gönderdik. Başka bir ülke oldu mu yardım eden. Bakın, Çekoslovakya bölgesinde birbirlerinin maskelerini çaldılar. askeri araçları yardım getirdi diye Avrupa sokaklarında gezdi. Avrupa ülkeleri vatandaşlarını parası ile bile geri almak istemedi. Biz her yerdeki vatandaşımızın yardımına koştuk. Cumhuriyeti Devleti, kudretini göstermiştir."

CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve Zeydan Karalar'ın 'sahra hastanesi' yalanına tepki yağıyor: Bildiğin pazar yeri CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU VE ZEYDAN KARALAR'IN 'SAHRA HASTANESİ' YALANINA TEPKİ YAĞIYOR: BİLDİĞİN PAZAR YERİ
Boş fuar binasını 'örnek sahra hastanesi' olarak gösterdi! BOŞ FUAR BİNASINI 'ÖRNEK SAHRA HASTANESİ' OLARAK GÖSTERDİ!
CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar sahra hastanesini göstermiyor! AK Parti'den Kılıçdaroğlu ve Karalar'a sert eleştiri CHP'Lİ ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI ZEYDAN KARALAR SAHRA HASTANESİNİ GÖSTERMİYOR! AK PARTİ'DEN KILIÇDAROĞLU VE KARALAR'A SERT ELEŞTİRİ
CHP'li Kılıçdaroğlu 'Sahra Hastanesi' kuruldu diyerek yalanda zirve yaptı CHP'Lİ KILIÇDAROĞLU 'SAHRA HASTANESİ' KURULDU DİYEREK YALANDA ZİRVE YAPTI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA