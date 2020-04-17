ANA SAYFA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak uyarmıştı! Özel bankalar hakkında şikayet yağıyor: Kredi çekmek isteyen...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın corona virüse karşı özel bankaların sorumluluk almadığı uyarısının ardından, özel bankalar hakkında şikâyet yağdığı ortaya çıktı. Vatandaşlar özel bankalarda kefil, gerekçesiz ret ve komisyon sıkıntısı yaşıyor. 5 kredi başvurusunun 1'i karşılanıyor, onun da yarısı veriliyor.
Giriş Tarihi: 17.04.2020 09:18 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 09:25
- 1
- 21
- 2
- 21
- 3
- 21
- 4
- 21
- 5
- 21