Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak uyarmıştı! Özel bankalar hakkında şikayet yağıyor: Kredi çekmek isteyen...

Corona virüs salgınının ekonomik etkileriyle mücadele sürecinde kamu bankalarının açıkladığı destek paketlerine karşılık özel bankaların yeterince sorumluluk almadığı konusu, başta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak olmak üzere sıkça dile getiriliyor. Süreç içinde kamu bankalarının ilave kredi hacimleri büyürken, özel bankaların kredi hacimleri küçüldü. Bu dönemde özel bankaların 5 kredi başvurusunun 1'ini karşıladığı, onda da başvurunun yarısı kadar kredi verildiği ortaya çıktı. Özel bankaların kredi politikası yüzünden mağdur olan şirket ve bireysel müşterilerin başlıca şikâyetlerini ise kefil sıkıntısı, gerekçesiz kredi reddi ve komisyonların geri alınamaması oluşturdu.