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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak uyarmıştı! Özel bankalar hakkında şikayet yağıyor: Kredi çekmek isteyen...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın corona virüse karşı özel bankaların sorumluluk almadığı uyarısının ardından, özel bankalar hakkında şikâyet yağdığı ortaya çıktı. Vatandaşlar özel bankalarda kefil, gerekçesiz ret ve komisyon sıkıntısı yaşıyor. 5 kredi başvurusunun 1'i karşılanıyor, onun da yarısı veriliyor.

Giriş Tarihi: 17.04.2020 09:18 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 09:25
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak uyarmıştı! Özel bankalar hakkında şikayet yağıyor: Kredi çekmek isteyen...

Corona virüs salgınının ekonomik etkileriyle mücadele sürecinde kamu bankalarının açıkladığı destek paketlerine karşılık özel bankaların yeterince sorumluluk almadığı konusu, başta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak olmak üzere sıkça dile getiriliyor. Süreç içinde kamu bankalarının ilave kredi hacimleri büyürken, özel bankaların kredi hacimleri küçüldü. Bu dönemde özel bankaların 5 kredi başvurusunun 1'ini karşıladığı, onda da başvurunun yarısı kadar kredi verildiği ortaya çıktı. Özel bankaların kredi politikası yüzünden mağdur olan şirket ve bireysel müşterilerin başlıca şikâyetlerini ise kefil sıkıntısı, gerekçesiz kredi reddi ve komisyonların geri alınamaması oluşturdu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak uyarmıştı! Özel bankalar hakkında şikayet yağıyor: Kredi çekmek isteyen...

Eli boş dönüyorlar
Corona virüsle mücadele kapsamında kamu bankaları yapılandırma ve destek paketlerini devreye sokarken, geri ödemesiz kredi paketleri de uygulamaya konuldu. Kamu bankalarınca yüz binlerce kişinin başvurusu alınırken, özel bankaların süreçteki tavrı ise eleştirilere neden oldu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak uyarmıştı! Özel bankalar hakkında şikayet yağıyor: Kredi çekmek isteyen...

Son olarak Bakan Albayrak, "Vatandaşlarımızın özel bankalarla yaşadıkları sıkıntıları biliyoruz. Bu dönemde mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz. Bu konunun titizlikle üzerine gideceğiz" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak uyarmıştı! Özel bankalar hakkında şikayet yağıyor: Kredi çekmek isteyen...

İş dünyasından da benzer eleştiriler yapılırken, özel bankaların elini daha fazla taşın altına koyması talepleri yinelendi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak uyarmıştı! Özel bankalar hakkında şikayet yağıyor: Kredi çekmek isteyen...

Özel bankalara yaptıkları başvurulardan eli boş dönen şirket ve bireysel müşteriler de, salgın sürecindeki mağduriyetlerinin giderilmesi için şikâyette bulunmaya başladılar.