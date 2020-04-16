Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bu bir milli mücadele
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Bu bir milli mücadele. Bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımızın, işletmemizin, vatandaşımızın fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun hazinesi var.” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"BU BİR MİLLİ MÜCADELE"
"Bu bir milli mücadele. Bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımızın, işletmemizin, vatandaşımızın fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun hazinesi var."
"Bu bir milli mücadele. Bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımızın, işletmemizin, vatandaşımızın fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun hazinesi var." pic.twitter.com/tkAxwfUGFw— T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) April 16, 2020
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