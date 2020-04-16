16 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bu bir milli mücadele

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bu bir milli mücadele

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.04.2020 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020
ABONE OL
HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK: BU BİR MİLLİ MÜCADELE

, “Bu bir . Bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımızın, işletmemizin, vatandaşımızın fabrikamızın arkasında Cumhuriyeti Devleti ve onun hazinesi var.” dedi.

, resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"BU BİR MİLLİ MÜCADELE"

"Bu bir milli mücadele. Bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımızın, işletmemizin, vatandaşımızın fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun hazinesi var."

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bu bir milli mücadele HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK: BU BİR MİLLİ MÜCADELE

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA