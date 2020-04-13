CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar sahra hastanesini göstermiyor! AK Parti'den Kılıçdaroğlu ve Karalar'a sert eleştiri
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, kısa bir süre içinde bin kişilik "Sahra Hastanesi" kurduğu iddiasının gerçeği yansıtmaması kamuoyunda tartışılıyor. Karalar bin kişilik sahra hastanesini gazetecilere göstermezken AK Parti’den konuyla ilgili tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 1000 yataklı sahra hastanesi yaptığını, Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nın bunu yapamadığını iddiasını yalanladı ve "Böyle bir hastane yok. Hastane denilen yer fuar alanında perdelerle bölmeler yapılmış bir yer" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, kısa bir süre içinde bin kişilik "Sahra Hastanesi" kurduğu iddiasının gerçeği yansıtmaması ve fuar alanına sadece 2 adet seperatör ve bölmeler konulduğunun ortaya çıkması kamuoyunda tartışılıyor.
"BÖYLE BİR HASTANE YOK. HASTANE DENİLEN YER FUAR ALANINDA PERDELERLE BÖLMELER YAPILMIŞ BİR YER"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 1000 yataklı sahra hastanesi yaptığını, Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nın bunu yapamadığını iddiasını yalanladı ve "Böyle bir hastane yok. Hastane denilen yer fuar alanında perdelerle bölmeler yapılmış bir yer" ifadelerini kullandı.
"OLMAYAN HASTANEYİ VARMIŞ GİBİ GÖSTERİP ÜSTÜNE SÖZDE SİYASİ İDDİA İNŞA ETMEK YAKIŞIKSIZ BİR DURUM"
Ömer Çelik, şunları söyledi:
"Olmayan hastaneyi varmış gibi gösterip üstüne sözde siyasi iddia inşa etmek yakışıksız bir durumdur. Salgına karşı ulusal mücadele verdiğimiz bugünlerde asgari siyasi sorumluluk beklemek hakkımızdır."
GÜLAÇTI: SAYIN KARALAR, SAHRA HASTANESI" YAPTIK DEDIĞI FUAR ALANINI HEMEN BUGÜN GEZDİRSİN
Adana Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Yüreğir Belediyesi Meclis Üyesi Ozan Gülaçtı; Zeydan Karalar'a çağrıda bulundu ve "Lütfen basın mensuplarına ve bizlere "sahra hastanesi" yaptık dediği fuar alanını hemen bugün gezdirsin" dedi.
KEMAL KILIÇDAROĞLU: ZEYDAN KARALAR 1000 YATAKLI SAHRA HASTANESİ YAPTI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, kısa bir süre içinde bin kişilik "Sahra Hastanesi" kurduğunu öne sürmüş ve "Bakın sahra hastanesi. Zeydan Karalar 1000 yataklı sahra hastanesi yaptı. Bir belediye başkanının yaptığını Türkiye Cumhurbaşkanlığı yapamıyor, yüzlerine gözlerine bulaştırdılar" iddiasında bulunmuştu.
FUAR ALANINA SADECE BÖLMELER KONULMUŞ
Kemal Kılıçdaroğlu ve Zeydan Karalar'ın, bin kişilik "Sahra Hastanesi" kurduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı tespit edildi. Sahra hastanesi olduğu iddia edilen yerin Tüyap Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi olduğu, fuar alanına sadece 2 adet seperatör ve bölmeler konulduğunu bildirildi.
GÜLAÇTI: PARAVAN KOYARAK NASIL HASTANE YAPILMIŞ GÖRELİM!
Adana Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Yüreğir Belediyesi Meclis Üyesi Ozan Gülaçtı; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a çağrı yaptı.
Gülaçtı; "Sayın Zeydan Karalar'dan ricamızdır. Lütfen basın mensuplarına ve bizlere"sahra hastanesi" yaptık dediği fuar alanını hemen bugün gezdirsin. Bir sağlıkçı, eczacı olarak bir hastanede olması gereken asgari ekipmanı çok iyi biliyorum. Paravan koyarak nasıl hastane yapılmış görelim!" ifadelerini kullandı.
"SANIRIM GENEL BAŞKAN DA HALKIMIZ GİBİ ALDATILMAKTADIR"
Ozan Gülaçtı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Habertürk Televizyonu'nda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'ın bin kişilik "Sahra Hastanesi" kurduğunu ifade ettiğini hatırlatarak, "Sanırım Genel Başkan'da halkımız gibi aldatılmaktadır. Zira fuar alanına sadece 2 adet seperatör ve bölmeler konulmuştur" ifadelerini kullandı.
"HASTANE İDDİASI TAMAMEN ALDATMACA!
Ozan Gülaçtı, şunları söyledi:
"CHP'nin ülke geneli tüm belediyelerinde yaptığı 'yapmadığımız şeyi söyleyelim, yeri gelince hükümetin hizmetlerini üstlenelim, nasıl olursa alıcısı var' anlayışı devam etmektedir. Adana halkı asla ama asla bu algıyı 'yemeyecektir' Söz konusu hastane iddiası tamemen aldatmacadır!"
"KILIÇDAROĞLU, KARALAR'IN HALKI ALDATMA POLİTİKASINA ALET OLMAKTA"
"Şayet CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu algı operasyonunun bir parçası değilse! -ki olduğuna inanmak istemiyoruz- Sayın Karalar'ın ilk günden bu yana sürdürdüğü halkı aldatma politikasına alet olmaktadır. Yaşanan süreci Adanalılar adına üzülerek izlediğimizi ifade etmek istiyorum."
KENAN KIRAN - SABAH
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Putin'den korkutan açıklama: Durum her gün kötüye gidiyor
- Terhis olacak askerlerin durumu ne olacak?
- Koronavirüste mucize ilaç işe yaradı!
- Sokağa çıkma yasağı her hafta sonu olacak mı?
- İngiltere'de ürküten artış! Çin'i geçti
- 30 Nisan'dan sonra okullar açılır mı?
- RTÜK Başkanından Netflix'e sert uyarı: Ahlaksızlığa geçit vermeyiz
- Adana Valiliğinden Kılıçdaroğlu ve Karalar'a yalanlama
- Asırlık çınar koronavirüsü devirdi
- Şırnak'taki terör operasyonu: 4 kişi yakalandı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emeklilerin gözü orada! İkinci bayram ikramiyeleri öne mi çekildi? 2020 Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman verilecek?
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı her hafta sonu olacak mı? 31 ilde sokağa çıkma yasağı tekrar gelir mi?
- Son dakika: Askerlik uzadı mı? Terhis olacak askerlerin durumu ne olacak? Terhis celp tarihleri ertelendi mi?
- 1000 TL sosyal yardım e-Devlet başvuru sayfası açıldı mı? Sosyal yardım parası sorgulama nasıl yapılır?
- MEB son dakika: 30 Nisan'dan sonra okullar açılır mı? Okullar ne zaman açılacak? Okullar yazın açık mı?
- Af yasası son durum: Af çıktı mı? İnfaz düzenlemesi ne oldu? 2020 Mahkumlar ne zaman tahliye olacak?
- Eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınır? SMS kodu ile maske nasıl alınacak? E-Devlet maske siparişi nasıl verilir?
- Ücretsiz izin maaş başvuru nasıl yapılır? Maaş ne zaman yatar? Ücretsiz izin maaşı ne kadar? Şartlar nedir?
- Altın rekor kırmaya devam ediyor! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? 13 Nisan canlı altın fiyatları
- CANLI HARİTA! Türkiye il il koronavirüs vaka sayısı! Kaç kişi öldü? 13 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu
- Vakıfbank 6 ay geri ödemesiz kredi sonuçları nasıl öğrenilir? Vakıfbank 10000 TL destek kredisi ne zaman yatacak?
- Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama! Ziraat Bankası kredi ne zaman yatar?