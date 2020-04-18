Bakan Kurum duyurdu: Yerel yönetimlerimize talimatı verdik
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde başlattığımız 'Sıfır Atık' projemizi yerel yönetimlerimizle birlikte daha etkin şekilde yürütmek için yerel yönetimlerimize, iklim değişikliği ve sıfır atık daire ve şube müdürlükleri kurulması talimatını verdik." açıklamasını yaptı.
Bakan Kurum'un Twitter hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:
"Koronavirüsle mücadelemizde bir kez daha gördük ki; ülkemizi ve dünyamızı çevre kirliliği ve iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinden korumak; tüm projelerimizi çevre dostu ve sıfır atığa uyumlu olarak yapmak zorundayız.
"SIFIR ATIK DAİRE VE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ KURULMASI TALİMATINI VERDİK"
Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlattığımız 'Sıfır Atık' projemizi yerel yönetimlerimizle birlikte daha etkin şekilde yürütmek için yerel yönetimlerimize, iklim değişikliği ve sıfır atık daire ve şube müdürlükleri kurulması talimatını verdik.
"DAHA VERİMLİ HALE GELECEK"
Bu adımla büyükşehirlerimizde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlıkları, il ve ilçe belediyelerimizde Şube Müdürlükleri kurulacak. Böylece yerel yönetimlerin karar alma süreçleri hızlanacak, çevreye dair tüm projeler Sıfır Atık çatısı altında daha verimli hale gelecek.
"ÇOCUKLARIMIZA DAHA TEMİZ BİR GELECEK BIRAKACAĞIZ"
Sıfır Atık sistemlerinin kurulması ve iklim değişikliği ile mücadele noktasında yerel yönetimlerimizin her zaman destekçisiyiz. Sıfır Atık gönüllüsü milyonlarca vatandaşımızın desteklediği bu büyük tasarruf ve çevre hareketiyle çocuklarımıza daha temiz bir gelecek bırakacağız."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- 'Dev ihracat treni' Orta Asya’ya doğru yola çıktı
- 361 TL ek ödeme zammı var mı?
- 2019/1 buzağı desteklemeleri ne zaman verilecek?
- Bakan Albayrak açıkladı! Esnaf ve sanayicilere büyük destek
- İş yerleri ne zaman açılacak?
- 1.000 TL yardım başvurusu başladı mı?
- Halkbank destek kredisi başvurusu nasıl yapılır?
- CHP'nin Sahra Hastanesi yalanı ile ilgili flaş açıklamalar!
- 1.000 TL yardım ödemesi ne zaman?
- Bakan Albayrak video paylaşıp bu mesajı verdi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: İş yerleri ne zaman açılacak? Berberler, düğün, spor salonları, kafeler ne zaman açılacak?
- 1.000 TL yardım başvurusu başladı mı? e-Devlet sosyal yardım başvuru şartları nelerdir? Kimler faydalanacak?
- Milyonlarca emekliye müjde! 361 TL ek ödeme zammı var mı? SSK Bağkur güncel emekli maaşı ne kadar?
- Son dakika: Yurt dışı ve iç hat uçuşları ne zaman başlayacak? Uçak seferleri ne zaman açılacak?
- Polis Akademisi son dakika! 26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis alımı ne zaman?
- esinav.anadolu.edu.tr: AÖF online sınav ekranı! 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Buzağı destek ödemeleri yattı mı? 2019 1. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman verilecek?
- İhtiyaç sahibi 2.3 milyon haneye müjde! 1.000 TL yardım ödemesi tarihi ne zaman? Sosyal destek kimlere verilecek?
- Yeşilçam efsanesi Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in küçük kardeşi son haliyle şaşırttı
- Kıyamet kopacak! Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Balgay-Osman ittifakı dengeleri değiştirecek
- Halkbank destek kredisi başvuru nasıl yapılır? 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL kredi sonuçları ne zaman açıklanır?
- Gram, çeyrek altın yükselecek mi? Uzmanlardan yıl sonu tahmini! 18 Nisan altın fiyatları ne kadar, kaç TL?