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Bakan Kurum duyurdu: Yerel yönetimlerimize talimatı verdik

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.04.2020 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020
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BAKAN DUYURDU! TALİMAT VERİLDİ

, " Hanımefendi’nin himayelerinde başlattığımız '' projemizi yerel yönetimlerimizle birlikte daha etkin şekilde yürütmek için yerel yönetimlerimize, iklim değişikliği ve sıfır atık daire ve şube müdürlükleri kurulması talimatını verdik." açıklamasını yaptı.

Bakan Kurum'un Twitter hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:

"Koronavirüsle mücadelemizde bir kez daha gördük ki; ülkemizi ve dünyamızı çevre kirliliği ve iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinden korumak; tüm projelerimizi çevre dostu ve sıfır atığa uyumlu olarak yapmak zorundayız.

"SIFIR ATIK DAİRE VE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ KURULMASI TALİMATINI VERDİK"

Hanımefendi'nin himayelerinde başlattığımız '' projemizi yerel yönetimlerimizle birlikte daha etkin şekilde yürütmek için yerel yönetimlerimize, iklim değişikliği ve sıfır atık daire ve şube müdürlükleri kurulması talimatını verdik.

"DAHA VERİMLİ HALE GELECEK"

Bu adımla büyükşehirlerimizde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlıkları, il ve ilçe belediyelerimizde Şube Müdürlükleri kurulacak. Böylece yerel yönetimlerin karar alma süreçleri hızlanacak, çevreye dair tüm projeler Sıfır Atık çatısı altında daha verimli hale gelecek.

"ÇOCUKLARIMIZA DAHA TEMİZ BİR GELECEK BIRAKACAĞIZ"

Sıfır Atık sistemlerinin kurulması ve iklim değişikliği ile mücadele noktasında yerel yönetimlerimizin her zaman destekçisiyiz. Sıfır Atık gönüllüsü milyonlarca vatandaşımızın desteklediği bu büyük tasarruf ve çevre hareketiyle çocuklarımıza daha temiz bir gelecek bırakacağız."

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