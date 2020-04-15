SGK Genel Müdürüyken, kurumu borç batağına sürükleyip hastaneleri çöp içinde bırakan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, aynı kafa yapısıyla bu kez boş fuar binasını “örnek sahra hastanesi” olarak gösterdi.

SGK Genel Müdürü olduğu 1990'lı yıllarda hastanelerdeki rezil görüntülerin mimarı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 30 yıl sonra bu defa 'yataksız hastane rezaletine' imza attı.

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında hükümeti hedef alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı içine 45 günde tek katlı ve 1000 yataklı iki hastane yapılmasını eleştirmiş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın 1 haftada 1.000 kişilik sahra hastanesi kurduğunu iddia etmişti.

EMANET YATAK TAŞIDILAR

Açıklamadan hemen sonra çekilen görüntülerde, Kılıçdaroğlu'nun "sahra hastanesi" diye adından söz ettiği yerin, Adana'daki fuar alanı olduğu, boş salonun sadece fuar standartlarıyla bölündüğü görüntülenmesinden sonra, dün fuar alanına "emanet yatakların" taşındığı görüldü.

Kılıçdaroğlu'nun yalanının ortaya çıkması sonrasında toplanan yatakların araçlarla fuar alanına taşındığı kameralara yansırken, 16'sı kamu hastanesi, 16'sı özel hastane ve 2'si üniversite hastanesi bulunan kentte, bu girişim için de hiç bir başvurunun olmadığı belirlendi.

HİÇBİR MÜRACAAT YOK

Skandal sonrasında valilik, il sağlık müdürlüğü ve resmi makamlardan da açıklama geldi. Adana İl Sağlık Müdürü Ahmet Özel sözde sahra hastanesi için " Miskinler yurdu gibi bir şey. Burası fuar alanı ruhsat alacak durumu yok" ifadesini kullandı.

Adana Valiliği ise "Anılan yer fuar alanı, bu alanda 1000 yataklı bir hastane bulunmuyor. Olması gereken araç-gereç ve tıbbi donanımlar bulunmuyor" bilgisini paylaştı.





Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya: CHP'li Belediyenin yaptığı Adana Sahra Hastanesi. Devletimizin yaptığı Adana Şehir Hastanesi. Sizin hayalleriniz, bizim gerçeklerimizdir.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili avukat Ali Özkaya: SSK Hastanelerinde hastayı rehin bırakan, koğuşta yatıran ve pislikler yayılmasın diye galoş satan zihniyetten başka nasıl bir vizyon beklenir ki...



AKLIMIZLA ALAY EDİYORLAR

Kılıçdaroğlu'nun da ortak olduğu CHP'li Adana Belediyesi'nin hastane rezaletine, siyasetçiler, gazeteciler ve vatandaşlar sosyal medyada tepki gösterdi:

Emrah Alyaprak (Tekstil Toptancısı): Hükümetin 17 yılda sağlık alanında ülkemizi örnek gösterilen seviyeye çıkarmış olmasını gölgelemek ve itibarsızlaştırmak adına tüm Türk milletini olmayan bir hastane hizmet ile aldatmaktadır.

Selahattin Sekin (Gazeteci): Sahra hastanesi denilen yer Adana TÜYAP Fuar binası. Zeydan Karalar yapmadı. 16 yıldır zaten vardı. İçine sadece bölmeler kondu.

İbrahim Karataş (Yazar): Şimdi Adana'da sözde hastaneye bakın bir de hükümetin açtığı 2 bin 600 yataklı şehir hastanesine... Buna rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu hastanenin yolunu ve metrosunu bile yapmıyor.

Fatima Yurduseven: Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası merak edip araştırdım. Buraya hastane diyerek İnsanların aklıyla alay ettiler.







30 YILDIR AYNI KAFA

Kılıçdaroğlu, 1998 yılında SSK hastanelerinin içler acısı haliyle ilgili ATV'de yayınlanan, rahmetli Savaş Ay'ın sunduğu A Takımı programına katılmış ve "On yıl önce SSK hastaneleri çok daha iyiydi. On yılda İstanbul'un nüfusu dörde beşe altıya katlandı ama yatak sayısı aynı. Bu durumdan elbette biz de şikâyetçiyiz" savunmasıyla tepki çekmişti. 1998'de başında bulunduğu SSK'yı savunamayan Kılıçdaroğlu, 2010'dan bu yana CHP Genel Başkanı.

Kenan KIRAN / SABAH