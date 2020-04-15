CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve Zeydan Karalar'ın 'sahra hastanesi' yalanına tepki yağıyor: Bildiğin pazar yeri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın bin kişilik "Sahra Hastanesi" olduğu iddia ettiği yerin TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi fuar alanında perdelerle ayrılmış boş bir alan olduğu ortaya çıktı. CHP'nin yalanına siyasi ve gazetecilerden tepki yağdı. AK Parti Denizli İl Başkan Yardımcısı Cemile Taşdemir, "Kılıçdaroğlu'nun 15 günde bitti diye övünerek bahsettiği Adana'daki sahra hastanesi buymuş. Bildiğin pazar yeri. Eliyle ağzını örten yüz." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, kısa bir süre içinde bin kişilik "Sahra Hastanesi" kurduğu iddiasının yalan olduğu ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zeydan Karalar'ın sahra hastanesi olduğunu iddia ettiği yerin TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi fuar alanında perdelerle ayrılmış boş bir alan olduğu bildirildi. Siyasiler ve gazeteciler; Kemal Kılıçdaroğlu ve Zeydan Karalar'ın, sahra hastanesi açıklamasına tepki gösterdi.

"SİZİN HAYALLERİNİZ, BİZİM GERÇEKLERİMİZDİR"

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya: "CHP'li Belediyenin yaptığı Adana Sahra Hastanesi. Devletimizin yaptığı Adana Şehir Hastanesi. Sizin hayalleriniz, bizim gerçeklerimizdir."

"SSK HASTANELERİNDE HASTAYI REHİN BIRAKAN ZİHNİYETTEN NASIL VİZYON BEKLENİR Kİ?"

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili avukat Ali Özkaya: "CHP'nin insanımıza layık gördüğü Adana Büyükşehir Belediyesi Sahra Şehir Hastanesi (!)... SSK Hastanelerinde hastayı rehin bırakan, koğuşta yatıran ve pislikler yayılmasın diye galoş satan zihniyetten başka nasıl bir vizyon beklenir ki... Bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Ak Partinin, milletimizin hizmetine sunduğu Adana Şehir Hastanesi..." Aradaki fark... İnsana verilen değer..."

AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak: "CHP'li Belediyenin yaptığı Adana Sahra Hastanesi. Devletimizin yaptığı Adana Şehir Hastanesi"

Yazar İbrahim Karataş: "Solda: CHP'nin hastane sıkıntısı yaşanmamasına rağmen Adana'da açtığı sahra hastanesi. Sağda: Hükümetin açtığı 2600 yataklı şehir hastanesi. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolunu ve metrosunu yapmıyor."

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin: "'CHP nedir?' sorusunun cevabı budur."

"DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE BÖYLE BİR ÖRNEK YOK!"

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay: "Sayın Başkan (Zeydan Karalar) hala yalanınızda ısrar ediyorsunuz. Belediye Başkanı sıfatı taşıyan birisine bu tavır hiç yakışmıyor! '1000 yataklı sahra hastanesi yaptık' dediniz, en temel mesele; bırakın diğer malzeme ve ekipmanları, burada yatak yok. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir örnek yok! (…) Sayın Kılıçdaroğlu açıklamasında, 'Zeydan Karalar 1000 yataklı sahra hastanesi yaptı. Türkiye Cumhurbaşkanlığı bunu yapamıyor' dedi. Açıklama her anlamda çok vahim!" Adana'da Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bırakın 1000 yataklı hastaneyi 1 yataklı hastanesi dahi yoktur."

"TAKDİR MİLLETİMİZİN"

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu: "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun övgüyle bahsettiği Adana'daki 1000 yataklı hastanesi. Takdir milletimizindir."

PAZARCI: "ORTADA HASTANE YOK.. TÜYAP YAZILARINI İNDİRMEYİ UNUTMUŞLAR"

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı: "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Adana'da 1000 yataklı sahra hastanesi yaptıklarını söylemişti ya... Olay netleşti: Ortada hastane yok. Hastane dediği yer fuar alanı. Sağlık açısından sakıncalı bir mekan. Ve halen bunu savunan CHP'liler var... Pes, vallahi pes! (…) Vallahi şaka değil, billahi şaka değil... İşte fotoğrafı: Bakın o paravanlardan birinin içine bunu koymuşlar. Olmuş muhteşem bir sahra hastanesi! Ama "TUYAP" yazılarını indirmeyi unutmuşlar. O kadar kusur kadı kızında da olur artık..."

Yazar Şükrü Hüseyinoğlu: "Tıp tarihi baştan yeniden yazılmalı, hekimler artık Hipokrat yemini değil Zeydan Karalar yemini etmeli, Sağlık Bakanı hatta Dünya Sağlık Örgütü Başkanı derhal istifa edip yerlerini Zeydan Karalar'a bırakmalı. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin bin yataklı sahra hastanesi(!) hakikaten büyük bir devrimdir. Göz boyama, palyaçoluk, sihirbazlık devrimi. Hep söylerim, memleketin kıymetini bilmeliyiz diye. Yeryüzünde böyle eğlenceli memleket zor bulunur.

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur: "Adana'da Büyükşehir'in yaptığı iddia edilen sahra hastanesinin "detayları" da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Sırıtan surat. Görünen o ki sadece en ön sırada bulunan 3-4 kabine perde takıp sandalye atmışlar. Zekice (!) Sırıtan surat"

AK Parti Denizli İl Başkan Yardımcısı Cemile Taşdemir: "Kılıçdaroğlu'nun 15 günde bitti diye övünerek bahsettiği Adana'daki sahra hastanesi buymuş. Bildiğin Pazar yeri. Eliyle ağzını örten yüz."

Yazar Zekeriya Say: "Şayet iki paravan koymakla çelik çatılı bir mekan "sahra hastanesi" oluyorsa... Sanayi tipi birkaç adet vantilatör de kondurduğunuzda pekala koronavirüs hastalarını tedavi edebilirsiniz... İşte CHP'li belediyelerin hizmetten anladığı..."

Gazeteci Selahattin Sekin: "Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar 1000 yataklı bir sahra hastane yaptı. Hem de 45 günde de değil. Bir belediye başkanının yaptığını hükümet yapamıyor" dediği yer Adana TÜYAP Fuar binası. Zeydan Karalar yapmadı. 16 yıldır zaten vardı. İçine sadece bölmeler kondu. Yanlış bilgilendirilmiş!"

Gökhan Karaman: "Burası İdlip'te yada Somali'de bir mülteci kampı değil, Kılıçdaroğlu'nun dün örnek gösterdiği, CHP'li Adana Belediyesinin yaptığı 1000 kişilik Adana sahra hastanesiymiş. Barakaları dizip, fotoğrafını çekip, Hastane diye paylaşıyorlar... İşte o hastane... Şaka değil gerçek"

Servet Yılmaz: "Yüzyılın projesi. Adı: CHP Sahra hastanesi. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz ..."

Meltem Yılmaz: "Adana'lılar, kurbanlık pazarını Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Sahra hastanesi diye yutturdu' diyorlar."

Mustafa Çoban: "Fuar alanını hastahane yapıyorsun yere bir epoksy ile kaplat bari pislik içinde zemin. Sizdeki vizyon ancak bu kadar. İşte Sahra Hastanesi"

Umut Özkan: "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adana'da yaptıklarını söyledikleri Sahra Hastanesini gören CHP seçmeni oy verdikleri partinin ülkeyi yönetmemesinden duydukları memnuniyet bir kat daha artmıştır."

İŞTE DEVLETİMİZİN YAPTIĞI ADANA ŞEHİR HASTANESİ













KENAN KIRAN / SABAH