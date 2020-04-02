Son dakika: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan A Haber'de flaş açıklamalar! Turizm sezonu ne zaman açılacak?
Son dakika haberine göre; Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor. Bakan Ersoy, "Ramazan Bayramı yeni sezonun başlaması için yeni tarih olabilir diye öngörüyoruz. Önce yangını söndürmemiz, sonra soğutmamız gerekiyor." dedi.
SON DAKİKA HABERİ: Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, A Haber canlı yayınında Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtlıyor.
Bakan Ersoy, "Ramazan Bayramı yeni sezonun başlaması için yeni tarih olabilir diye öngörüyoruz. Önce yangını söndürmemiz, sonra soğutmamız gerekiyor." dedi.
Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları şöyle;
TURİZM SEZONU NE ZAMAN AÇILACAK?
Ramazan Bayramı yeni sezonun başlaması için yeni tarih olabilir diye öngörüyoruz. Önce yangını söndürmemiz, sonra soğutmamız gerekiyor. Mayıs sonunda sezon başlar. Haziran içinde kapılar yavaş yavaş açılır diye düşünüyoruz. Haziran sonuna kadar netleşecektir.
"SAĞLIK ALTYAPISININ GÜÇLÜ OLMASI BİZİM İÇİN AVANTAJ"
Mart, nisan, mayıs ayında ciddi bir kayıp olacak. Sezonun uzayacağı yönünde bir görüş hakim. Yurt dışından CEO'lar ile görüştüm. Yabancı tur operatörleri Türkiye'ye seyahat için talepler aldıklarını söylüyorlar. Şehir hastanelerinin buradaki önemine dikkat çekiyorlar.
Sağlık altyapısının güçlü olması bize avantaj sağlıyor. Batılı turistler Türkiye'nin sağlık altyapısına güveniyor.
"BELKİ HEDEFİMİZİ GEÇEMEYECEĞİZ AMA..."
Bu işte en hızlı düzelen biz olacağız. Bir çıkış olacak ise en hızlı çıkışı biz yapacağız. Belki hedefimizi geçemeyeceğiz ama toparlayacağız. 2021, 2022'de telafi edeceğiz.
"DERGİLERDEN TANITIMA BAŞLADIK"
Dergiler üzerinden tanıtım yapıyoruz. Dergi satışları çok ciddi sayıda artmış. Ona devam ediyoruz. Hızlı tanıtım için sosyal medya ve televizyonu kullanmak lazım. Dijital medyayı aktif bir şekilde kullanıyoruz.
"HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ÇOK HIZLI HAREKETE GEÇTİ"
Hazine ve Maliye Bakanlığı burada çok hızlı harekete geçti. Bizim önceliğimiz devletin alacaklarının ötelenmesiydi. Vergiler olsun, SGK primleri olsun, krediler olsun ötelendi. Turizm sektöründe bu 1 yıla kadar ertelenebiliyor. Yeni krediler devreye alındı. Turizm firmalarının tamamı bundan yararlanabiliyor.
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