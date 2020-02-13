Başkan Erdoğan'ın “Patara” müjdesi memnuniyetle karşılandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi "Patara Yılı" ilan etmesi büyük etki oluşturdu ve memnuniyetle karşılandı. Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık yaptığı açıklamada, "Bu standartlarda bir kent her zaman karşımıza çıkmıyor. İnşallah Unesco Miras Listesi'nde yer alacaktır" dedi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Başkan Erdoğan'ın "Patara" müjdesine ilişkin, "Tarihsel yapılarıyla, kültür varlıklarıyla Patara, gerçekten 2020'nin temasını hak edecek bir yer." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Havva İşkan Işık , Patara Antik Kenti hakkında "Günümüze kadar çok az kesintiyle devam eden bir tarih sarmalının içindeyiz. Burası medeniyetlerin adeta beşiği. Anadolu'nun en özel kentlerinden birisi" açıklamaında bulundu. Işık, "Bu standartlarda bir kent her zaman karşımıza çıkmıyor. İnşallah Unesco Miras Listesi'nde yer alacaktır" dedi.

Öte yandan Havva İşkan Işık, "Tüm dünyada uygarlık adına bildiğimiz her şey bu coğrafyada yaratılmıştır. Göbeklitepesi, Troyası, Patarası ile... Anadolu uygarlıklar üreten bir coğrafyadır" şeklinde konuştu.

ANTALYA VALİSİ KARALOĞLU: "PATARA, 2020'NİN TEMASINI HAK EDECEK BİR YER"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi "Patara Yılı" ilan etmesine ilişkin, "Tarihsel yapılarıyla, kültür varlıklarıyla Patara, gerçekten 2020'nin temasını hak edecek bir yer." dedi.

Karaloğlu, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Başkan Erdoğan'ın bugün 2020'yi "Patara Yılı" ilan ettiğini, Antalya gibi bir turizm destinasyonu için bundan daha güzel haberin olamayacağını söyledi.

Son iki senedir Antalya'da "temalı yıllar" çalışması yaptıklarını, 2018'i Perge, 2019'u Aspendos yılı olarak kutladıklarını ifade eden Karaloğlu, "Cumhurbaşkanımız geçen sene Türkiye genelinde 'Göbeklitepe Yılı' ilan etmişti. Bu sene de 'Patara Yılı' ilan ederek, Antalya'da artık yerel bir tema kullanmamıza gerek bırakmadı. Çok mutluyuz, çok teşekkür ediyoruz. Antalya halkı ve turizm sektörü adına şükranlarımızı arz ediyoruz." diye konuştu.





Türkiye'de çok önemli birçok antik kent ve yer bulunduğuna işaret eden Karaloğlu, Patara'nın Batı Akdeniz'deki Likya Birliğinin başkentliğini yapan önemli bir liman şehri olduğunu vurguladı.

Patara'nın Roma ve Bizans imparatorlukları döneminde bölgenin başkenti olma özelliğini sürdürdüğünü anlatan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Tarihsel yapılarıyla, kültür varlıklarıyla Patara, gerçekten 2020'nin temasını hak edecek bir yer. İçerisinde çok özgün bir Roma dönemi feneri var. Fenerin ihalesini, bu cuma günü Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun projesini onaylamasının ardından yapacağız. Fenerin tüm taşları zaten kazıyla ortaya çıkarılmıştı. Sadece taşları alıp üst üste koyarak Roma döneminin fenerini, tarihte olduğu gibi denizcilere yol gösteren bir fener olarak kullanmak istiyoruz."

Karaloğlu, Patara'daki meclis binasının daha önce TBMM tarafından restore edildiğini, projesi kuruldan geçen çatısının bu sene kapatılacağını söyledi.





OSMANLI'NIN İLK TELSİZ TELGRAF İSTASYONU PATARA'DA

Patara'nın Osmanlı İmparatorluğu için de önemli yeri bulunduğunu ifade eden Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Fatih Sultan Mehmet döneminde, Cem Sultan'ın Patara'ya gelerek Rodos'tan gelen bir heyetle görüştüğü yazılıyor. Daha sonra 2. Abdülhamid Han döneminde, Osmanlı'nın ilk telsiz telgraf istasyonu da Patara'da inşa edilmiş. Çünkü Kuzey Afrika ile Anadolu'yu en kısa yoldan birleştiren nokta Patara'dır. Bugün de Türkiye ile Libya Hükümeti arasında yapılan anlaşmada da yine irtibatı sağlayan nokta Kaş-Patara bölgesidir. Telsiz telgraf istasyonları ve o gün var olan 5 telsiz telgraf kulesinden biriyle ilgili çalışmalara başladık. İnşallah telsiz telgraf binalarını ve lojmanlarını Türkiye'nin çok önemli bir telsiz telgraf müzesine dönüştürmüş olacağız."





Karaloğlu, Patara'nın aynı zamanda "Noel Baba" olarak bilinen Aziz Nikolas'ın doğum yeri ve yaşadığı yer olduğunu, Hristiyanlık açısından da önem taşıdığını belirtti.

Vali Karaloğlu, Antalya'nın batı bölgesindeki turizmin, "2020 Patara Yılı" dolayısıyla farklı bir noktaya gelmesini temenni ettiklerini sözlerine ekledi.





2020'NİN "PATARA YILI" İLAN EDİLMESİ SEVİNÇLE KARŞILANDI



Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, , 2020'nin Patara yılı ilan edilmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Likya'nın önde gelen liman şehri Patara'nın, geçmiş dönemlerde birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığını vurgulayan Ulutaş, "Patara, turizm açısından çok büyük bir potansiyele sahip. Alınan karar bu potansiyelin ortaya çıkartılması açısından önemli olacaktır. İlk demokratik meclisin bulunduğu yer olan Patara'nın birçok tarihi kalıntısı gün yüzüne çıkmayı bekliyor. Yerin altındaki tarihi zenginliklerin de çıkartılmasıyla Patara eski ihtişamına kavuşacaktır." diye konuştu.

Ulutaş, Patara'daki antik limanın denizle bağlantısı sağlandığında, bunun dünyada bir ilk olacağını dile getirdi.

Patara'nın, tarihinin yanında turizm açısından da gözde bir yer olduğunu vurgulayan Ulutaş, "Patara'nın hak ettiği değere kavuşması, sadece bu antik kenti değil, Kaş'ın da dünyaya tanıtılmasına vesile olacaktır. Bugün bizim için bayram günü diyebilirim." dedi.

Ulutaş, Patara'ya bu değeri veren başta BaşkanRecep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeğe geçen herkese teşekkür etti.





"PATARA BUNU HAK ETMİŞTİ"

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege ise Patara'nın, Likya'nın başkenti sıfatıyla bu onuru çoktan hak etmiş bir antik kent olduğunu söyledi.

Patara'nın antik çağda çok önemli bir ticaret merkezi olduğuna dikkati çeken Ege, "Meclis binasının ayağa kaldırılmış olması, tiyatrosunun hayatta olması ve en eski deniz fenerleri ile telsiz istasyonun burada yer alması tesadüf olamaz." dedi.

Patara'da uzun yıllardır devam eden kazı çalışmaları yapıldığını, önemli bir kısmının gezilebildiğini anlatan Ege, Patara Plajı'nın da antik kente ayrı bir değer kattığını bildirdi.

Antalya'ya ve Antalya'nın tanıtımına gönül vermiş insanlar olarak "2020 Patara Yılı"nı en iyi şekilde değerlendirmek için ellerinden geleni yapacaklarına değinen Ege, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığımızın işaret ettiği yönde bu yılı en iyi şekilde geçirmek için biz de vakıf olarak çeşitli etkinlikler yapacağız. İlgili kurum ve kuruluşlarla iş birliğiyle hareket ederek Patara'yı ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtmaya çalışacağız. Göbeklitepe örneğinde olduğu gibi, Patara'nın da kültür turizmi açısından hak ettiği değere kavuşacağına inanıyorum."





TURİZM SEKTÖRÜ DE KARARI SEVİNÇLE KARŞILADI

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır da Patara antik kentinin, Türkiye'nin vitrini olarak nitelendirilen Antalya'nın en güzel yerlerinden birisi olduğunu söyledi.

Patara'nın, kültür turizmine hizmet ettiğine değinen Çorabatır, bu yılın Patara yılı ilan edilmesinin, bölgenin tanıtımına çok büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.

Çorabatır, "Turizm sektörü olarak alınan kararı sevinçle karşılıyoruz. Kültürel varlıklar turizme kazandırıldığı sürece Türkiye turizmi de payını her daim artıracaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığının teklifiyle bu gerçekleşti. Son derece olumlu bir karar." diye konuştu.





Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, 2020'nin Patara yılı ilan edilmesinin bölgenin tanıtılması açısından önemli olduğunu belirtti.

Başkan Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür eden Yağcı, "Doğru bir karar olarak değerlendiriyoruz. Patara, tarihi açısından son derece önemli bir değer. Böyle bir değerin tanıtılması için güzel bir adım atıldı. Turizm açısından da son derece olumlu gelişmeler yaşanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.





"PATARA'DAKİ GÜZELLİKLERİ DÜNYAYA TANITACAĞIZ"

AK Parti Antalya Milletvekilleri Uslu, Kemal Çelik ve Mustafa Köse, Meclis'te düzenledikleri basın toplantısında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2020'yi "Patara Yılı" ilan etmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Antalya Milletvekili Uslu, Patara'nın, Antalya'nın en batısında bulunan antik kentlerden olduğunu, Likya'ya başkentlik yaptığını belirtti.

Bölgede önemli antik eserlerin, doğal ve tarihi güzelliklerin bulunduğunu, taşları muhafaza edilen dünyanın en eski deniz fenerinin Patara'da olduğunu anlatan Uslu, taşları muhafaza edilen fenerin kısa sürede ayağa kaldırılacağını kaydetti.

Patara'nın, Hristiyanlar için önemli olan St. Nikolaos'ın şehri olduğunu ifade eden Uslu, Osmanlı Devleti'nin, Kuzey Afrika ile telgraf bağlantısını, Patara Telsiz Telgraf İstasyonu aracılığıyla sağladığını anlattı.

Uslu, söz konusu istasyon binası ve kulelerinin restore edilerek müzeye dönüştürüleceğini bildirdi.

Dünyanın en güzel plajlarına sahip Patara'nın, Caretta Caretta'lara da ev sahipliği yaptığına işaret eden Uslu, "Bu güzelliklerin hepsini dünyaya tanıtacağız. Patara'da tarihi ve doğal turizm ile kültür turizmi yapacağız." diye konuştu.

Uslu, 2020'nin Patara yılı ilan edilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

"ANTALYA İÇİN BÜYÜK BİR KAZANÇ"

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Patara yılının Türkiye ve Antalya'ya hayırlı olmasını diledi.

Çelik, "Antalya'mızın bir özelliği var, 3T; turizm, tarih ve tarım." dedi.

İnsanların, huzur bulduğu yere geldiğini, turizmde huzur ve güvenin önemli olduğunu vurgulayan Çelik, "Türkiye artık terör saldırılarından arındırılmış bir ülke olarak turizmde cazip bir noktaya geldi." ifadesini kullandı.

Antalya'ya gelen turist sayısının 16 milyona çıktığını, hedeflerinin 20 milyon turist olduğunu kaydeden Çelik, "Bunlar için en önemli şey alt yapıdır. Alt yapı son yıllarda hızla arttı. Ulaşım çok önemli. Gazipaşa Havalimanımız yapıldı. Alanya ve Gazipaşa bölgesinde turizm üç kat arttı. Antalya Havalimanı'nı genişlettik ama Kaş'ta da havalimanı projemiz var. İnşallah 2023 yılı gibi hizmete açılacak, belki de bu proje, Patara yılı vesilesiyle daha da öne alınacak." değerlendirmesini yaptı.

2020'nin Patara yılı ilan edilmesinin hem Türkiye hem de Antalya için büyük bir kazanç olduğunu belirten Çelik, bu konuda başta Başkan Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkürlerini bildirdi.

"EŞSİZ BİR TABİAT HARİKASI"

AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, dünyanın en önemli şehirlerinden olan Antalya'nın, Türkiye'nin göz bebeği ve dışarıya açılan penceresi olduğunu belirtti.

2020'nin Patara yılı ilan edilmesiyle Kaş ve Patara'nın dünyaca tanınacağını anlatan Köse, "Hem doğal güzelliği hem de tarihi ve kültürel mirasıyla keşfedilmesi gereken bir bölge. Eşsiz bir tabiat harikası. Patara yılı ilan edilmesiyle yalnızca yerli turistlerin değil dünyanın dört bir yanından gelecek yabancı turistlerin de bölgeyi keşfedeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

"Ortada sahip çıkılması gereken bir miras vardı. Bu mirasa Sayın Cumhurbaşkanımız sahip çıktı." diyen Köse, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Patara'ya davet etti.