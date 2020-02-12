BİZE ULAŞIN
2020 Patara yılı ilan edildi! Patara nerede? Patara nasıl gidilir?
Patara nerede? Patara nasıl gidilir sorusu gündeme oturdu. 2020'nin Patara yılı ilan edilmesiyle birlikte Patara nerede sorusuna yanıt aranıyor. Patara Antik Kenti, Likya'nın en önemli ve en eski şehirlerinden biridir. Patara antik Kenti İle Patara Plajı arasında bulunan Patara Kum Tepeleri, Afrika'da bulunan çöllerini anımsatmaktadır. Peki, Patara nasıl gidilir? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 12.02.2020 12:28 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 12:30
- 1
- 7
2020 Patara yılı ilan edildi! Patara nerede? Patara nasıl gidilir?
- 2
- 7
2020 Patara yılı ilan edildi! Patara nerede? Patara nasıl gidilir?
- 3
- 7
2020 Patara yılı ilan edildi! Patara nerede? Patara nasıl gidilir?
- 4
- 7
2020 Patara yılı ilan edildi! Patara nerede? Patara nasıl gidilir?
- 5
- 7
2020 Patara yılı ilan edildi! Patara nerede? Patara nasıl gidilir?