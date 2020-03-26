Başkan Erdoğan tarafından 2020 'Patara yılı' ilan edilmişti! Patara'nın dev sütunları yerlerine dikiliyor

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan dev sütunlar, restorasyon ve konservasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yerlerine dikilmeye başlandı. Kazı Başkanı Prof . Dr. Havva İşkan Işık, "Toplamda 57 parçamız var kullanılabilecek nitelikte olan. Bunların 37'sini bir araya getirmeyi başardık" dedi.

Giriş Tarihi: 26.03.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 09:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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