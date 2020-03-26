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Başkan Erdoğan tarafından 2020 'Patara yılı' ilan edilmişti! Patara'nın dev sütunları yerlerine dikiliyor

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan dev sütunlar, restorasyon ve konservasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yerlerine dikilmeye başlandı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, "Toplamda 57 parçamız var kullanılabilecek nitelikte olan. Bunların 37'sini bir araya getirmeyi başardık" dedi.

Giriş Tarihi: 26.03.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 09:38
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Başkan Erdoğan tarafından 2020 'Patara yılı' ilan edilmişti! Patara'nın dev sütunları yerlerine dikiliyor

Kaş'ta bulunan Likya Birliği'nin başkenti olan Patara Antik Kenti'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılının 'Patara yılı' ilan edilmesinin ardından çalışmalar yoğunlaştı.

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Başkan Erdoğan tarafından 2020 'Patara yılı' ilan edilmişti! Patara'nın dev sütunları yerlerine dikiliyor

Bu çalışmalar kapsamında Patara Antik Kenti'nde önceki yıllarda Patara Kazıları Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık başkanlığında yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan dev sütunlar yerlerine dikiliyor.

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Başkan Erdoğan tarafından 2020 'Patara yılı' ilan edilmişti! Patara'nın dev sütunları yerlerine dikiliyor

Patara Antik Kenti'nde önceki yıllarda Liman Caddesi, Batı Agora ve Neron Hamamı bölümlerinde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan sütunların restorasyon ve konservasyon çalışmalarına Antalya Valisi Münir Karaoğlu'nun katkılarıyla başlandı.

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Başkan Erdoğan tarafından 2020 'Patara yılı' ilan edilmişti! Patara'nın dev sütunları yerlerine dikiliyor

"9 SÜTUN YERİNE DİKİLDİ"

Çalışmalar 2 restoratör, 2 işçi ve bir vinç ile yapılıyor. M.S. 2'nci yüzyıldan kalan kazılarda ortaya çıkarılan, devrilme nedeniyle kırılmış, bölünerek geç dönem yapılarında yeniden kullanılmış sütun parçaları aynı alan içine dizilerek yeniden değerlendirildi.

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Başkan Erdoğan tarafından 2020 'Patara yılı' ilan edilmişti! Patara'nın dev sütunları yerlerine dikiliyor

Sütunların fiziki durumları iyi ve birleştirilmeye uygun olanları üzerinde çalışmalar başlatıldı. Bu çalışmanın ardından 57 sütun parçası birleştirilmeye uygun bulundu.