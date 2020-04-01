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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ücretli öğretmenlere müjde

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.04.2020 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020
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BAKAN ALBAYRAK'TAN MÜJDELİ HABERİ DUYURDU

Hazine ve Maliye Bakanı , "Ekonomik İstikrar Kalkanı ile Covid-19 salgınında etkilenen meslek gruplarımızın taleplerini yerine getirmeye devam ediyoruz. Ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin ek ders ücreti ödemelerini de bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden merakla beklenen açıklamayı yaptı.



Bakan Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı ile Covid-19 salgınında etkilenen meslek gruplarımızın taleplerini yerine getirmeye devam ediyoruz. Ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin ek ders ücreti ödemelerini de bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ücretli öğretmenlere müjde | Video SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERE MÜJDE | VİDEO
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı: Tüm destekleri sunuyoruz SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK AÇIKLADI: TÜM DESTEKLERİ SUNUYORUZ

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