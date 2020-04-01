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Coronavirüs nedeniyle Londra’ya dönemeyen Atilla Saral’dan ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na destek
Geçtiğimiz yıl oyuncu İnci Türkay ile nikah masasına oturan ve Londra'da yaşayan Atilla Saral, Çanakkale Ayvacık'taki evini kontrol etmek için Türkiye'ye gelmişti. Coronavirüs tedbirleri kapsamında tüm uçuşların durdurulması nedeniyle ailesinin yanına dönemeyen Saral, Türkiye'de kalmıştı. Eşi ile oğlunu çok özlediğini söyleyen Saral, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.
Giriş Tarihi: 01.04.2020 13:51 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 13:53
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