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Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ilk kez paylaştı! Tüm Türkiye merakla bekliyordu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.03.2020 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020
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GÖRÜNTÜLERİ İLK KEZ PAYLAŞTI!

Müdürü , yerli medikal solunum cihazı üretimini konusunda çalışmaların yer aldığı fotoğrafları paylaşarak, “Yerli solunum cihazını en hızlı şekilde üretip milletimizin hizmetine sunmak için gecesini gündüzüne katarak gönülden çalışıyoruz” notunu düştü.

Müdürü , yerli medikal solunum cihazı üretimini konusunda çalışmaların yer aldığı fotoğrafları twitter adresinden paylaştı.




Bayraktar fotoğraflarının üzerine ise, "100'e yakın mühendisten oluşan takımımız, yerli solunum cihazını en hızlı şekilde üretip milletimizin hizmetine sunmak için gecesini gündüzüne katarak gönülden çalışıyor. Dualarınızı bekliyoruz" notunu düştü.

Bayraktar'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

Son dakika: Bakan Varank A Haber'de yerli solunum cihazının tarihini açıkladı SON DAKİKA: BAKAN VARANK A HABER'DE YERLİ SOLUNUM CİHAZININ TARİHİNİ AÇIKLADI
Son dakika: Bakan Ruhsar Pekcan açıkladı: Solunum cihazları ihracatlarını ön izne bağladık SON DAKİKA: BAKAN RUHSAR PEKCAN AÇIKLADI: SOLUNUM CİHAZLARI İHRACATLARINI ÖN İZNE BAĞLADIK
İşte Türkiye'nin yerli solunum cihazı! İŞTE TÜRKİYE'NİN YERLİ SOLUNUM CİHAZI!
Son dakika haberi... Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: Yerli medikal solunum cihazı üretimini destekliyoruz SON DAKİKA HABERİ... BAYKAR TEKNİK MÜDÜRÜ SELÇUK BAYRAKTAR: YERLİ MEDİKAL SOLUNUM CİHAZI ÜRETİMİNİ DESTEKLİYORUZ

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