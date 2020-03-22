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Son dakika haberi... Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: Yerli medikal solunum cihazı üretimini destekliyoruz

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Giriş Tarihi: 22.03.2020 Güncelleme Tarihi: 22.03.2020
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YERLİ MEDİKAL SOLUNUM CİHAZI ÜRETİMİNE TAM DESTEK

Son dakika haberi... Müdürü , koronavirüsle mücadelede en çok ihtiyaç duyulan solum cihazlarının yerlisini üretmek için harekete geçti. Bayraktar, desteklediklerini belirterek, "Baykar olarak, Biosys firmasına hızlı üretim için vermeye karar verdik." ifadesini kullandı. Bayraktar, "Bu cihazları, gerekmesi halinde 'de kullanılmak ya da ihtiyaç sahibi dost ve kardeş ülkelere gönderilmek üzere devletimizin ilgili kurumlarına hediye edeceğiz" dedi.

Müdürü , desteklediklerini belirterek, "Baykar olarak, Biosys firmasına hızlı üretim için vermeye karar verdik." ifadesini kullandı.

Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: Yerli medikal solunum cihazı üretimini destekliyoruz |Video BAYKAR TEKNİK MÜDÜRÜ SELÇUK BAYRAKTAR: YERLİ MEDİKAL SOLUNUM CİHAZI ÜRETİMİNİ DESTEKLİYORUZ |VİDEO

Bayraktar, koronavirüs salgını ile mücadelede kişisel tedbirlerin alınması, sosyal mesafenin korunması ve zorunlu haller dışında evden çıkılmaması gerektiğini vurguladı.

Bayraktar, "Yeryüzündeki her bir can bizim için çok kıymetli. Milli Teknoloji Hamlesi tam da bugünler için, yarınlar için var. Yerli medikal solunum cihazı üretimini destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Selçuk Bayraktar, bu mücadelenin diğer ayağının sağlık emekçilerine, hastaların tedavisi için doğru teknolojik cihazları sağlamaktan geçtiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Şu anda tüm dünya ülkeleri solunum cihazı eksikliğini gidermek için gelişmiş bir cihaz olan medikal ventilatör üretimlerinin peşine düştü. Son dönemde Türkiye'de uygulanan Ar-Ge politikaları ve destekleri sayesinde ortaya çıkan teknoloji girişimi firması Biosys'in geliştirdiği yerli yoğun bakım ventilatörleri pilot düzeyde üretildi ve ülkemizde başarıyla kullanılıyor.

Baykar olarak, Biosys firmasına hızlı üretim için destek olmaya ve 250 cihaz siparişi vermeye karar verdik. Bu cihazları, gerekmesi halinde Türkiye'de kullanılmak ya da ihtiyaç sahibi dost ve kardeş ülkelere gönderilmek üzere devletimizin ilgili kurumlarına hediye edeceğiz. Ülkelerin kendi yerli ve milli teknolojilerini geliştirmesinin ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığı bu dönemde, Milli Teknoloji Hamlesi ruhunu kavramış tüm Teknofest paydaşlarımızı ve diğer katkı vermek isteyenleri, imkanları dahilinde bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Hep birlikte başaracağız."

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