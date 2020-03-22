Son dakika haberi... Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: Yerli medikal solunum cihazı üretimini destekliyoruz
Son dakika haberi... Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, koronavirüsle mücadelede en çok ihtiyaç duyulan solum cihazlarının yerlisini üretmek için harekete geçti. Bayraktar, yerli medikal solunum cihazı üretimini desteklediklerini belirterek, "Baykar olarak, Biosys firmasına hızlı üretim için destek olmaya ve 250 cihaz siparişi vermeye karar verdik." ifadesini kullandı. Bayraktar, "Bu cihazları, gerekmesi halinde Türkiye'de kullanılmak ya da ihtiyaç sahibi dost ve kardeş ülkelere gönderilmek üzere devletimizin ilgili kurumlarına hediye edeceğiz" dedi.
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli medikal solunum cihazı üretimini desteklediklerini belirterek, "Baykar olarak, Biosys firmasına hızlı üretim için destek olmaya ve 250 cihaz siparişi vermeye karar verdik." ifadesini kullandı.
Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin videolu paylaşımda bulundu.
Bayraktar, koronavirüs salgını ile mücadelede kişisel tedbirlerin alınması, sosyal mesafenin korunması ve zorunlu haller dışında evden çıkılmaması gerektiğini vurguladı.
Bayraktar, "Yeryüzündeki her bir can bizim için çok kıymetli. Milli Teknoloji Hamlesi tam da bugünler için, yarınlar için var. Yerli medikal solunum cihazı üretimini destekliyoruz." ifadelerini kullandı.
"HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"
Selçuk Bayraktar, bu mücadelenin diğer ayağının sağlık emekçilerine, hastaların tedavisi için doğru teknolojik cihazları sağlamaktan geçtiğini aktararak, şunları kaydetti:
"Şu anda tüm dünya ülkeleri solunum cihazı eksikliğini gidermek için gelişmiş bir cihaz olan medikal ventilatör üretimlerinin peşine düştü. Son dönemde Türkiye'de uygulanan Ar-Ge politikaları ve destekleri sayesinde ortaya çıkan teknoloji girişimi firması Biosys'in geliştirdiği yerli yoğun bakım ventilatörleri pilot düzeyde üretildi ve ülkemizde başarıyla kullanılıyor.
Baykar olarak, Biosys firmasına hızlı üretim için destek olmaya ve 250 cihaz siparişi vermeye karar verdik. Bu cihazları, gerekmesi halinde Türkiye'de kullanılmak ya da ihtiyaç sahibi dost ve kardeş ülkelere gönderilmek üzere devletimizin ilgili kurumlarına hediye edeceğiz. Ülkelerin kendi yerli ve milli teknolojilerini geliştirmesinin ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığı bu dönemde, Milli Teknoloji Hamlesi ruhunu kavramış tüm Teknofest paydaşlarımızı ve diğer katkı vermek isteyenleri, imkanları dahilinde bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Hep birlikte başaracağız."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İspanya'da korkutan manzara!
- MSB duyurdu: Hakurk'ta 5 terörist öldürüldü
- Türk Tabipler Birliğinden yeni skandal!
- Adliye çalışanın korona test sonucu açıklandı
- İran'da korkutan rakam!
- Sağlık çalışanlarına "ücretsiz ulaşım" müjdesi
- Erdoğan'dan koronaya karşı vatandaşlara yeni sesli mesaj
- Koronavirüste İşin Aslı ne? İşte tüm detaylar...
- Şehir hastaneleri koronavirüse karşı hazır!
- İçişleri Bakanlığından flaş açıklama
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dolandırıcıların son oyunu: Emekli promosyonu! Bankacılardan 13 milyon emekliye promosyon uyarısı
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin isimleri, memleketleri, yaşları açıklandı mı?
- Sylvia Browne'nin Kehanetler kitabında corona virüsü mü anlatılıyor? Kehanetler Kitabı konusu nedir?
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de coronodan kaç kişi öldü? Son durum nedir?
- Miraç Kandili'nde oruç tutmak: Miraç Kandili'nde oruç tutmanın sevabı nedir? Kandil orucu kaç gün tutulur?
- Miraç Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler? Miraç Kandili'nde yapılması gereken ibadetler neler?
- Miraç nedir, ne demek? Miraç Kandili'nde ne oldu? Peygamberimiz Hz. Muhammed Miraç gecesi 7 kat semayı nasıl dolaştı?
- Altın fiyatları ne oldu? 21 Mart corona virüsü sonrası gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar, kaç TL?
- Miraç Kandili mesajları 2020: En güzel ve en yeni resimli Miraç Kandili mesajları ve sözleri (SMS, WhatsApp, Facebook)
- Resesyon nedir? Ekonomik resesyon ne demek? Resesyon döneminde ekonomide ne olur?
- Bugün kandil mi? Bugün ne kandili var? 21 Mart Cumartesi Miraç Kandili bugün mü?
- Vakıfbank'tan emeklilere müjde! Vakıfbank promosyonu ne kadar? 2020 Vakıfbank emekli promosyonu nasıl alınır?