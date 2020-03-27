Son dakika: Bakan Varank A Haber'de yerli solunum cihazının tarihini açıkladı
Son dakika haberi... Sanayi ve Teknolaji Bakanı Mustafa Varank, A Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yerli solunum cihazının 15 Nisan itibarıyla teslim edileceğinin müjdesini veren Bakan Varank, aşı çalışmaları içinde, "Hedefimiz 9 ay gibi sürede netice almak. AR-GE bütçemizin tamamını bu iş için kullanmaya hazırız." ifadelerini kullandı.
A Haber'e konuk olan Sanayi ve Teknolaji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
AŞI ÇALIŞMALARI HANGİ AŞAMADA?
Çalışıyoruz, hedefimiz 9 ay gibi sürede netice almak. Alt platform çok yoğun bir şekilde çalışıyor. AR-GE bütçemizin tamamını bu iş için kullanmaya hazırız.
YERLİ SOLUNUM CİHAZI
Bu cihazları üretebilmemiz bizim açımızdan çok stratejik. Seri üretim için uluslararası bir firmamız ile görüştük. Seri üretim için Arçelik çalışmalara başladı.
Hedefimiz 15 Nisan itibariyla teslim etmeye başlamak.
MASKE ÜRETİMİ HANGİ AŞAMADA?
Oldukça büyük bir kapasiteye sahipiz. Günlük 30 milyon maskeye yetecek kumaşımız var.
Fırsatçıların canlarını yakacağız, baskınlar düzenleniyor.
KOLONYA VE DEZENFEKTANDA SORUN VAR MI?
Dezenfektana tüm dünyada büyük bir talep var. Ethil alkol konusunda gerekli adımı önceden attık. 330 bin litre alkol üretiliyor. Bu Türkiye'ye yeter.
detaylar gelecek...
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