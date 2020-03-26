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Son dakika: Bakan Ruhsar Pekcan açıkladı: Solunum cihazları ihracatlarını ön izne bağladık

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.03.2020 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020
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Son dakika haberine göre; Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, (Kovid-19 tedbirleri) Solunum cihazlarının iç talebi karşılamaya yetecek şekilde yönlendirilmesi için ihracatını ön izne bağladık." dedi. Karar, Başkan Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter üzerinden ihracatı ön izne bağlı mallar listesine giren solunum cihazlarına yönelik açıklama yaptı. Pekcan, "Solunum cihazlarının iç talebi karşılamaya yetecek şekilde yönlendirilmesi için ihracatını ön izne bağladık." ifadelerini kullandı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bazı cihazların ihracını ön izne bağladı. Karar Resmi Gazete'de yaymlandı.

Solunum cihazlarının ihraçlarının ön izne bağlı mallar listesine eklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre solunum cihazlarının ihraçları ön izne bağlı mallar listesine eklendi.

Kararda, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen ürünlerden, Ventilaör, Ecmo, Oksijen Konsantratörü, Ventilasyon sarfları (Flow sensör, Espirasyon valfi, Oksijen sensörü, Ventilatör devreleri), Hasta Devreleri (Anestezi\ Ventilatör devresi), IV Kanül, Entübasyon tüpleri, Yoğun Bakım Monitörleri ihraçlarının ön izne bağlı mallar listesine eklendi.

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