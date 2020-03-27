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Son dakika: Taşıt ve tüketici kredisi çekenler dikkat! Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan flaş karar

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.03.2020 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020
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TAŞIT VE TÜKETİCİ KREDİSİ ÇEKENLER DİKKAT!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan () yapılan açıklamada "Taşıt ve tüketici kredilerinde anapara, ve taksit ödemelerinin erteleme taleplerinde orijinal vade sınırlayıcı olmayacak." denildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (), taşıt ve tüketici kredilerinde anapara, ve taksit ödemelerinin erteleme taleplerinde orijinal vadenin sınırlayıcı olmayacağını bildirdi.

31 ARALIK'A KADAR GEÇERLİ OLACAK
BDDK'nın internet sitesinde yayımlanan kurul kararına göre, bankalarca/şirketlerce kullandırılan taşıt ve tüketici kredilerinde anapara, faiz ve taksit ödemelerinin erteleme taleplerinde orijinal vade sınırlayıcı olmayacak. Vade sınırı 12 ay olan kredinin son taksitinde 3 ay erteleme talebi gelse dahi karşılanacak. Ayrıca, gecikmeye giren krediler yakın izlemeye (ikinci grup) alınmadan önce 30 gün yerine 90 gün beklenecek. Uygulamalar, 31 Aralık 2020'ye kadar geçerli olacak.

BDDK kredi ödemelerinde yaşanan gecikmelere esneklik getirdi BDDK KREDİ ÖDEMELERİNDE YAŞANAN GECİKMELERE ESNEKLİK GETİRDİ

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