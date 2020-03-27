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Benzine 13 kuruş zam yapıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.03.2020 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020
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BENZİNE 13 KURUŞLUK ZAM!

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 13 kuruş geldi. Yapılan değişikliği ardından benzinin litresi 'da 5,08 liradan 5,21 liraya yükselecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, ve 'de ortalama 5,17 liradan satılan benzinin 5,30 lira olacak. Benzinin litresi 'da 5,08 liradan 5,21 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, 'nin de dahil olduğu piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLER GÖSTEREBİLİYOR

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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