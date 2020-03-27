Benzine 13 kuruş zam yapıldı
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 13 kuruş zam geldi. Yapılan değişikliği ardından benzinin litresi İstanbul'da 5,08 liradan 5,21 liraya yükselecek.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara ve İzmir'de ortalama 5,17 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,30 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,08 liradan 5,21 liraya yükselecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLER GÖSTEREBİLİYOR
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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