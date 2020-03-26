İşte Türkiye'nin yerli solunum cihazı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Türkiye'nin yerli solunum cihazı üretimine başlayacağını müjdelemişti. Türkiye'nin merakla beklediği yerli solunum cihazı görücüye çıktı. Üretici firma tarafından sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarının altına binlerce destek mesajı geldi. İşte koronavirüs ile mücadelede hastaların imdadına yetişecek o cihaz ve özellikleri.
Koronavirüs sonrası yerli solunum cihazı çalışmalarına hız verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerli solunum cihazının seri üretimine başlanacağını açıkladı. Biosys firması ise sosyal medya hesabından cihaza ilişkin son görüntüleri paylaştı.
HAKLAR BAKANLIKTA
Şirketin kurucu başkanı Cemal Erdoğan'ın verdiği bilgiye göre, Biosys Biyomedikal, geliştirdiği yerli sağlık cihazlarının bütün haklarını Sağlık Bakanlığı'na devretti. Üretimle ilgili süreçler ise bundan sonra bakanlığın koordinasyonunda devam edecek. Ürünü geliştiren ekip olarak üretim sürecine her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını söyleyen Erdoğan, "Elbette biz de üretim sürecinin içinde olacağız, bu süreçte sahip olduğumuz her türlü bilgiyi vereceğiz" dedi.
ÇAĞRI GENİŞ YANKI BULDU
BİOSYS firmasının solunum cihazına savunma şirketlerinden destek yağdı. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, sosyal meyda hasabından yaptığı açıklamada "Sağlık çalışanlarımıza doğru teknolojik cihazları sağlamak adına BİOSİS firması tarafından geliştirilen yerli yoğun bakım ventilatörleri üretimleri için TUSAŞ ailesi olarak destek olmaya biz de varız" dedi. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün de paylaştığı videoda şunları söyledi: ''Ülkemizde de yerlileşme ve millileştirme çalışmaları kapsamında desteklenen teknoloji firması BİOSYS tarafından yerli yoğun bakım ventilatörleri geliştirildi ve pilot üretime başlandı. Selçuk Bayraktar'ın başlattığı kampanyaya ASELSAN olarak BİOSYS firmasına üretim için destek olmaya 250 adet cihaz siparişi verme kararı aldık. Sadece cihaz siparişi vermekle kalmayarak bu konuda üretim yapan tüm yerli ve milli şirketlerimizi teknolojik olarak mühendislik hizmeti ve alt yapı hizmeti olarak destek verme kararı da aldık. Devletimizin yanındayız, milletimizin hizmetindeyiz.'' Havelsan Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Biosys firması tarafından geliştirilen yerli solunum cihazı üretimini HAVELSAN olarak biz de destekliyoruz" açıklamasında bulundu.
İLK DESTEK BAYRAKTAR'DAN
BIOSYS firmasını Türkiye'nin gündemine taşıyan isim ise Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar oldu. Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yerli medikal solunum cihazı üretimini desteklediklerini belirterek, şunları söyledi: "Şu anda tüm dünya ülkeleri solunum cihazı eksikliğini gidermek için gelişmiş bir cihaz olan medikal ventilatör üretimlerinin peşine düştü. Son dönemde Türkiye'de uygulanan Ar-Ge politikaları ve destekleri sayesinde ortaya çıkan teknoloji girişimi firması Biosys'in geliştirdiği yerli yoğun bakım ventilatörleri pilot düzeyde üretildi ve ülkemizde başarıyla kullanılıyor. Baykar olarak, Biosys firmasına hızlı üretim için destek olmaya ve 250 cihaz siparişi vermeye karar verdik. Bu cihazları, gerekmesi halinde Türkiye'de kullanılmak ya da ihtiyaç sahibi dost ve kardeş ülkelere gönderilmek üzere devletimizin ilgili kurumlarına hediye edeceğiz. Hep birlikte başaracağız."
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