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İşte Türkiye'nin yerli solunum cihazı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.03.2020 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020
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İŞTE TÜRKİYE'NİN YERLİ SOLUNUM CİHAZI!

, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada 'nin yerli solunum cihazı üretimine başlayacağını müjdelemişti. Türkiye'nin merakla beklediği yerli solunum cihazı görücüye çıktı. Üretici firma tarafından sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarının altına  binlerce destek mesajı geldi. İşte koronavirüs ile mücadelede hastaların imdadına yetişecek o cihaz ve özellikleri.

Koronavirüs sonrası yerli solunum cihazı çalışmalarına hız verildi. yerli solunum cihazının seri üretimine başlanacağını açıkladı. Biosys firması ise hesabından cihaza ilişkin son görüntüleri paylaştı.

İşte Türkiye'nin yerli solunum cihazı! | Video İŞTE TÜRKİYE'NİN YERLİ SOLUNUM CİHAZI! | VİDEO

HAKLAR BAKANLIKTA

Şirketin kurucu başkanı Cemal Erdoğan'ın verdiği bilgiye göre, Biosys Biyomedikal, geliştirdiği yerli sağlık cihazlarının bütün haklarını 'na devretti. Üretimle ilgili süreçler ise bundan sonra bakanlığın koordinasyonunda devam edecek. Ürünü geliştiren ekip olarak üretim sürecine her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını söyleyen Erdoğan, "Elbette biz de üretim sürecinin içinde olacağız, bu süreçte sahip olduğumuz her türlü bilgiyi vereceğiz" dedi.

ÇAĞRI GENİŞ YANKI BULDU

BİOSYS firmasının solunum cihazına savunma şirketlerinden destek yağdı. Genel Müdürü , sosyal meyda hasabından yaptığı açıklamada "Sağlık çalışanlarımıza doğru teknolojik cihazları sağlamak adına BİOSİS firması tarafından geliştirilen yerli ventilatörleri üretimleri için TUSAŞ ailesi olarak destek olmaya biz de varız" dedi. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün de paylaştığı videoda şunları söyledi: ''Ülkemizde de yerlileşme ve millileştirme çalışmaları kapsamında desteklenen teknoloji firması BİOSYS tarafından yerli yoğun bakım ventilatörleri geliştirildi ve pilot üretime başlandı. 'ın başlattığı kampanyaya ASELSAN olarak BİOSYS firmasına üretim için destek olmaya 250 adet cihaz siparişi verme kararı aldık. Sadece cihaz siparişi vermekle kalmayarak bu konuda üretim yapan tüm yerli ve milli şirketlerimizi teknolojik olarak mühendislik hizmeti ve alt yapı hizmeti olarak destek verme kararı da aldık. Devletimizin yanındayız, milletimizin hizmetindeyiz.'' Havelsan Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Biosys firması tarafından geliştirilen yerli solunum cihazı üretimini HAVELSAN olarak biz de destekliyoruz" açıklamasında bulundu.

İLK DESTEK BAYRAKTAR'DAN

BIOSYS firmasını 'nin gündemine taşıyan isim ise Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar oldu. Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yerli medikal solunum cihazı üretimini desteklediklerini belirterek, şunları söyledi: "Şu anda tüm dünya ülkeleri solunum cihazı eksikliğini gidermek için gelişmiş bir cihaz olan medikal ventilatör üretimlerinin peşine düştü. Son dönemde Türkiye'de uygulanan Ar-Ge politikaları ve destekleri sayesinde ortaya çıkan teknoloji girişimi firması Biosys'in geliştirdiği yerli yoğun bakım ventilatörleri pilot düzeyde üretildi ve ülkemizde başarıyla kullanılıyor. Baykar olarak, Biosys firmasına hızlı üretim için destek olmaya ve 250 cihaz siparişi vermeye karar verdik. Bu cihazları, gerekmesi halinde Türkiye'de kullanılmak ya da ihtiyaç sahibi dost ve kardeş ülkelere gönderilmek üzere devletimizin ilgili kurumlarına hediye edeceğiz. Hep birlikte başaracağız."

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