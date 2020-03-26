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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "taahhüt" mesajı: Takipçisiyiz

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.03.2020 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020
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BAKAN ALBAYRAK'TAN TAAHHÜT MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz. Taahhütlere aykırı bir uygulama ile karşılaşan tüm vatandaşlarımız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun şikayet hatlarına durumlarını aktarabilirler." dedi.

Vatandaşların koronavirüsünden ekonomik olarak etkilenmesini azaltmak için bankalar bir dizi önlem aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konunun takipçisi olduklarını belirterek konuya ilişkin bir uyarıda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan taahhüt mesajı: Takipçisiyiz |Video HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN "TAAHHÜT" MESAJI: TAKİPÇİSİYİZ |VİDEO

Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz. Taahhütlere aykırı bir uygulama ile karşılaşan tüm vatandaşlarımız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun şikayet hatlarına durumlarını aktarabilirler. #BirlikteBaşaracağız" ifadelerine yer verdi.

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