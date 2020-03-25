ANA SAYFA
Peş peşe açıklanıyor! Kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri? Hangi banka hangi fırsatı sunuyor?
Kredi erteleme yapan bankalar hangileri? Corona virüsün ekonomik etkisini azaltmak için Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank kredi erteleme yapmıştı. Kamu bankalarının ardından özel bankalar da harekete geçti. Kredi borcu olan vatandaşlar hangi bankaların erteleme yaptığını araştırıyor. Özel bankalar peş peşe açıklama yapmaya başladı. Destek paketlerini açıklayan bankalar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin ödemelerini gibi fırsatlar sunuyor. Peki, kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri? Hangi banka hangi fırsatı sunuyor?
Giriş Tarihi: 25.03.2020 09:59 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 10:20
- 1
- 40
- 2
- 40
- 3
- 40
- 4
- 40
- 5
- 40