25 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA

Peş peşe açıklanıyor! Kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri? Hangi banka hangi fırsatı sunuyor?

Kredi erteleme yapan bankalar hangileri? Corona virüsün ekonomik etkisini azaltmak için Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank kredi erteleme yapmıştı. Kamu bankalarının ardından özel bankalar da harekete geçti. Kredi borcu olan vatandaşlar hangi bankaların erteleme yaptığını araştırıyor. Özel bankalar peş peşe açıklama yapmaya başladı. Destek paketlerini açıklayan bankalar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin ödemelerini gibi fırsatlar sunuyor. Peki, kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri? Hangi banka hangi fırsatı sunuyor?

Giriş Tarihi: 25.03.2020 09:59 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 10:20
  • 1
  • 40
Peş peşe açıklanıyor! Kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri? Hangi banka hangi fırsatı sunuyor?

Kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri? Corona virüsü salgını nedeniyle kişi ve kurumların yaşadıkları ekonomik sıkıntılara destek olmak amacıyla bazı bankalar harekete geçti. Ödeme sıkıntısı çeken bireysel ve tüzel kişiler sıkıntı çekmeleri durumunda destek paketini açıklayan bankalara başvurarak erteleme yapabilecekler. Kamu bankalarının ardından özel bankalar da peş peşe açıklama yapmaya başladı. Peki, kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri? Hangi banka hangi fırsatı sunuyor? İşte son gelişmeler...

  • 2
  • 40
Peş peşe açıklanıyor! Kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri? Hangi banka hangi fırsatı sunuyor?

KREDİ BORCU ERTELEME YAPAN BANKALAR HANGİLERİ?

İşte açıklanan bankalar şu şekilde:

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Akbank, QNB Finansbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Eximbank, Kuveyt Türk, Şekerbank, TEB, Albaraka, Alternatif Bank, Oedabank, Denizbank

Kredi ertelemesi yapan bankalar açıklandığında ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

  • 3
  • 40
Peş peşe açıklanıyor! Kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri? Hangi banka hangi fırsatı sunuyor?

DENİZBANK

DenizBank, Covid-19 salgınının ekonomik koşulları zorlaştırarak müşterileri üzerinde yaratabileceği kısa vadeli finansal sorunların aşılması amacıyla talep olması durumunda 30 Nisan'a kadar anapara, faiz ve taksit ödemelerinde 3 aya kadar öteleme kararı aldığını duyurdu.

Banka'dan yapılan açıklamada bu dönemde müşteriler için alınan ekonomik tedbirler aşağıdaki gibi sıralandı:

  • 4
  • 40
Peş peşe açıklanıyor! Kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri? Hangi banka hangi fırsatı sunuyor?

1- Bireysel ve ticari müşterilerimizden talep edenlerin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenebilecektir.
2- Mobil, İnternet Şube, ATM, fastPay ve İletişim Merkezi üzerinden yapılacak EFT ve havale işlemleri aksi belirtilene kadar ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.
3- ATM'lerimizden kart veya QR Kod ile günlük para çekme limiti ücretsiz 5000 TL'ye kadar yükseltilmiştir.
4 - Müşterilerimizin sağlığı için şubelerde yüz yüze hizmet verdiğimiz mesai saatleri 12.00 - 17.00 olarak düzenlemiştir. Mobil Şube, İnternet Şube, fastPay, ATM ve İletişim Merkezimiz üzerinden ise 7/24 hizmet vermeye devam etmekteyiz.

  • 5
  • 40
Peş peşe açıklanıyor! Kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri? Hangi banka hangi fırsatı sunuyor?

ODEABANK

Odeabank, ödeme sıkıntısı çeken tüzel müşterilerin, ihtiyaç duymaları ve talep etmeleri halinde, 30 Nisan'a kadar olan anapara/faiz/taksit ödemeleri ilave bir koşul aranmaksızın 30 Haziran'a kadar öteleneceğini açıkladı.

Odeabank, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı hazırladığı ekonomik destek paketini açıkladı: