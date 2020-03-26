Son dakika: Bakan Pekcan açıkladı! Fahiş fiyat artışına rekor ceza
Son dakika haberine göre, Ticaret Bakanı Pekcan, haksız fiyat artışı uyguladığı tespit edilen 198 firmaya toplamda 10 milyon 90 bin lira ceza kesildiğini duyurdu.
Ticaret Bakanlığı, corona virüs (Covid 19) nedeniyle koruyucu maske başta olmak üzere dezenfektan, kolonya ve bazı gıda ürünleri fiyatlarında fahiş miktarlarda artış yapıldığına ilişkin gelen başvurular üzerine 81 İlde denetim başlattı.
Bu denetimler kapsamında tüm illerde bulunan satış yerlerinde denetime konu ürünlerin Ocak-Şubat 2020 alış fiyatları ve satış fiyatları ile güncel satış fiyatları tespit edildi.
29 Şubat 2020 ila 25 Mart 2020 tarihleri arasında cerrahi maske ve 3M maske çeşitleri, dezenfektan, cerrahi eldiven, el antiseptiği, kolonya ve makarna, bakliyat ve diğer gıda ürünleri gibi ürünler kapsamında Ticaret İl Müdürlüklerince denetlenen firma sayısı, 6 bin 448, denetlenen ürün sayısı ise 13 bin 280 olarak belirtildi.
31 BİN 817 BAŞVURU
Öte yandan Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi Mobil Uygulaması kanalıyla 31 bin 817 adet başvuruda bulunulduğu da belirtilerek, CİMER aracılığıyla 2.074 adet başvurunun da kayda geçtiği duyuruldu.
İNTERNET SİTELERİ MERCEK ALTINDA
Bakanlık ayrıca konu ile ilgili olarak internet sitelerinde de denetimleri başlattılarını duyurdu.
Yapılan çalışmalar doğrultusunda da haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen 9 firmaya toplam 943 bin 29 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. Ayrıca, 6 bin 335 firma hakkında ise inceleme ve yasal süreçlerin devam ettiği belirtildi.
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada cezai yaptırımlara ilişkin şu ifadeler yer aldı:
- İnternet üzerinden satış yapan 76 ticari işletmeye, her bir firma hakkında 104 bin 781 TL olmak üzere, toplam 7.963.356 TL
- Fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen 113 diğer işletmeler hakkında ise, her bir firma hakkında 10 bin 475 TL olmak üzere, toplam 1.183.675 TL idari yaptırım uygulanmıştır.
- İdari yaptırıma konu uygulamaların 111' inin maske, 6' sının maske ve dezenfektan, 1' inin maske ve kolonya, 36sının dezenfektan, 26sının kolonya, 1' inin ıslak mendil ve kolonya, 2' sinin ıslak mendil ve 6' sının gıda ürünleri ile ilgili olduğu görülmektedir.
Böylece Reklam Kurulunca Mart ayında yapılan iki toplantıda haksız fiyat artışı uyguladığı tespit edilen 198 firma hakkında 10.090.060 TL idari para cezası uygulanmıştır''
Söz konusu aykırılıkların devamı halinde para cezasının 10 katına kadar arttırılması imkanı bulunmaktadır.''
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