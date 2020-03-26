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Son dakika: Bakan Pakdemirli açıkladı: Ödemeler yarın başlıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.03.2020 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020
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BAKAN AÇIKLADI: ÖDEMELER YARIN BAŞLIYOR

Son dakika haberine göre Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili alınan önemlerle ilgili konuşan ve ,"'nin gıda tedariğinde sorun yok" dedi. , "Üreticiye destek ödemeleri yarın başlayacak. Acil durumlarda hep çiftçilerimizin yanında olduk." açıklamasında bulundu.

ve , koronavirüs salgınına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Pakdemirli'nin konuşmasından satır başları;

" 18 milyar dolar ihracat yapan bir ülke. Kendi kendine yeten bir ülke. Birçok ülke önce can sonra canan hesabıyla gidecek. Sosyal izolasyon toplumlara yansımış durumda. Ülkeler balık almıyor, domateste fazlamız var. Balıkta fazlamız var. Türkiye'nin gıda tedariğiyle ilgili problemi yok.

Çiftçimiz üretime devam etsin, devlet ne gerekiyorsa onların yanında. Çiftçiler tarlasına rahatça gitsin bunun genelgesi de yayınlandı.

EKMEK MARKET VE FIRINLARDA SATILACAK
Ekmek satışında tüketicinin doğrudan temasını sınırlandırdık. Ekmek artık sadece market ve fırınlarda satılacak.

Etin fiyatıyla birileri oynamaya kalkarsa gereğini yaparız. Gerekirse et ithalatı yaparız.

SUYUMUZ KIYMETLİ İKTİSATLI GİDELİM
İçme suyu ile ilgili barajlarımız bu yıl yüzde 56 oranında dolu. Barajların doluluk oranı şu an yeterli. Su her zaman önemli. Hijyene dikkat edelim ama çeşmeyi açıp suyu da boşa akıtmayalım. Suyumuz kıymetli iktisatlı gidelim.

KOLONYA VE DEZENFEKTANDA 5 AYLIK STOK VAR
Alışverişlerde kolonya satışı yüzde bin artmış. Etil alkolü Türkiye üretir. Kolonya ve dezenfektanda 5 aylık stok var, üretim konusunda sıkıntı yok.

500 kooperatif market hedefi projesinde 250 milyon liralık bir yatırım var. Burada amaç kaliteli ürünleri vatandaşa sunabilmek.

PİKNİK VE MANGAL YASAĞI VAR MI?
İnsanlar tabii ki sokağa çıkacaklar. Ama bu işi ciddiyete almamız lazım. Mangal keyfimiz de olmayı versin. Sosyal mesafeye dikkat edilmezse katı kurallar koyabiliriz.

ÇİFTÇİYE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Üreticiye destek ödemeleri yarın başlayacak. Acil durumlarda hep çiftçilerimizin yanında olduk.

Son dakika: Bakan Pakdemirli açıkladı: Bitkisel üretim desteklerinin son başvuru tarihleri uzatıldı SON DAKİKA: BAKAN PAKDEMİRLİ AÇIKLADI: BİTKİSEL ÜRETİM DESTEKLERİNİN SON BAŞVURU TARİHLERİ UZATILDI
Son dakika: Bakan Pakdemirli açıkladı: TMO stoklarında yeterli miktarda ürün bulunmaktadır SON DAKİKA: BAKAN PAKDEMİRLİ AÇIKLADI: TMO STOKLARINDA YETERLİ MİKTARDA ÜRÜN BULUNMAKTADIR
Son dakika: Bakan Bekir Pakdemirli destek paketini açıkladı: 58 ilde 1 milyon 401 bin 138 kişi faydalanacak SON DAKİKA: BAKAN BEKİR PAKDEMİRLİ DESTEK PAKETİNİ AÇIKLADI: 58 İLDE 1 MİLYON 401 BİN 138 KİŞİ FAYDALANACAK

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