Fırsatçılar ilaçlama fiyatlarını yüzde bin artırdı! İlaçlama ücreti 1500 liraya çıktı
Tüm dünyada etkisini gösteren yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle ilaçlama şirketlerinin işlerinde artış yaşandı. 20 yıldır ilaçlama işi yapan firma sahibi Recep İlkay Erkek, “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye’de de vakanın çıktığını açıklayınca bir patlama yaşadık. 3 gündür 100 telefon alıyorsam 99’u virüsle ilgili. Ancak kullandığımız hidrojen peroksit maddesine ulaşmakta güçlük çekiyoruz, karaborsaya düştü” dedi.
Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı büyük ölçüde etkileyen korona virüste Türkiye'de de 2 vaka tespit edildi. Virüsün Türkiye'de çıkmasının ardından korunmak için çözüm arayanlar ilaçlama firmalarına başvurmaya başladı. Okul, ev, iş yeri, fabrika, hastane ve toplu taşıma araçlarını ilaçlatmak isteyenler özel firmalara rağbet gösterince sektördeki bazı kişiler de fiyatları yüzde bin oranında arttırdı. Normal zamanda ücreti 150 lira olan ilaçlama için bin 500 lira veya iki bin lira isteyen kişiler bulunuyor. Firmalar dezenfeksiyon için kullanılan hidrojen peroksit maddesini de karaborsaya düştüğü için tedarik etmekte zorlanıyor.
"3 GÜNDÜR TELEFONLARIM KİTLENDİ"
Adana'da 20 yıldır ilaçlama işi yapan firma sahibi Recep İlkay Erkek, yaptığı açıklamada dezenfeksiyona çok talep olduğunu söyledi. Talepleri karşılamakta güçlük çektiklerini vurgulayan Erkek, "Son 1 aydır işlerimiz durgundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca nasıl gece Türkiye'de de vakanın çıktığını açıklayınca o an bir patlama yaşadık. 3 gündür benim telefonlarım kitlendi. 100 telefon alıyorsam 99'u virüsle ilgili. Okullar, servisler, fabrikalar, AVM'ler, hastaneler ve bunun gibi her yerden telefon gelmeye başladı" diye konuştu.
"BU BİR HAŞERE İLACI DEĞİL"
Evlerini dezenfekte yaptırmak isteyen vatandaşların da olduğunu kaydeden İlkay Erkek, şunları kaydetti:
"Vatandaşlar evi için de istiyor. Bugün 4 kişinin evini de ilaçladık mesela. Vatandaşlar bizden bilgi de istiyor, biz de onlara bilgi veriyoruz. Bu bir haşere ilacı değil. Amacı virüsleri, bakterileri yok etmektir. Ama sadece var olan virüsleri yok ederiz. İlaçlamadan sonra biri gelir öksürürse o virüslere bir etkisi yoktur."
"ORTALAMA FİYAT 150 İLE 180 LİRA"
İlaçlama sektöründe faaliyet gösteren bazı firmaların ilaçlama işlerini fahiş fiyatlardan gerçekleştirdiğini iddia eden Erkek, "Maskeler şuanda fahiş fiyatlardan satılıyor. Bizim kullandığımız dezenfeksiyon ürünlerinin fiyatları da bir anda fırladı. Sektördeki bazı arkadaşlarımız da fahiş fiyatlar teklif ediyor. Örneğin bir okulun ilaçlamasını bin 500 liraya, 2 bin liraya yapanlar varmış. Ortalama fiyat ise 150 ile 180 lira. Hakkı budur bunun" şeklinde konuştu.
"ÜRÜN KARABORSAYA DÜŞTÜ"
Dezenfekte için kullanılan hidrojen peroksit maddesinin de karaborsaya düştüğünü aktaran Erkek, "Kullanılan ürün bakanlık tarafından onaylıdır. Sıktığımız alandaki bütün bakteri ve virüsleri yok eder. Ürünlere ulaşmakta zorluk çekiyoruz. Karaborsaya düştü. Tedarikçiyi arıyorum bana 'Bekle, seni listeye aldım' diyor. Benden şuanda dezenfeksiyon talep eden özel hastane ve belediyeler için zorlanıyorum" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Son dakika: Diyanet'ten virüs tedbirleri!
- Corona virüsü hangi şehirlerde var?
- Başkan Erdoğan'ın için termal kameralı önlem alındı
- Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye çok sert FETÖ tepkisi!
- "Korona" üzerinden Türkiye'yi ve Müslümanları hedef aldılar
- MSB'den flaş açıklama: 155 terörist etkisiz hale getirildi
- Diyanet'ten Cuma Hutbesi'nde corona virüs uyarısı
- 50 TL'ye aldı 860 TL'ye satıyor...
- Çin dünyaya duyurdu: Aşıyı bulduk
- İran'dan korkutan açıklama!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Corona virüsü İstanbul, Ankara, İzmir'de görüldü mü? Türkiye'de corona virüsü hangi şehirlerde var?
- Dolarda son dakika corona hareketliliği! 13 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları
- Corona virüsü testi yapan hastaneler: İstanbul, Ankara corona virüsü testi hangi hastanelerde yapılıyor?
- Hayırlı Cumalar! Cuma mesajları 2020: Resimli ve en güzel cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin
- İkinci corona virüsü hangi şehirde görüldü? Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var?
- Emekliler dikkat! Yüksek promosyon nasıl alınır? 2020 bankaların emekli promosyon şartları nedir?
- Canlı harita! Corona virüsü kaç kişi öldü, son durum nedir? Corona virüsü görülen ülkeler listesi...
- Son dakika: Okullar tatil edildi mi? Türkiye'de okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan tatil açıklaması
- Maske corona virüsünden korur mu? N95, N149, ffp3, ffp1, ffp2 maske kullanımı arttı
- Corona virüsü İstanbul, İzmir, Ankara, Konya'da var mı? Corona virüsü haritası canlı!
- Corona virüsü Türkiye'de hangi ilde, nereden çıktı? Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika koronavirüs açıklaması
- Taş Köfte tarifi ve malzemeleri! Gelinim Mutfakta Taş Köfte nasıl yapılır? Lepe nedir?